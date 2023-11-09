明年将推出4万韩元以下5G资费制……中低价智能手机上市. November. 09, 2023 08:52. by 南惠贞记者 namduck2@donga.com. 从本月开始，5G移动通信专用终端机用户也可以使用低廉的LTE（长期演进）资费制度。明年第一季度（1-3月）将推出4万韩元以下的5G资费套餐，中低价智能手机也将上市。 科学技术信息通信部8日在政府首尔大厦由副总理兼企划财政部部长秋庆镐主持的经济部长紧急会议上发表了包含上述内容的《通信费负担缓解方案》。这一方案是科技部7月出台的《通信市场竞争促进方案》的后续措施。有人指出，虽然政府最近两次调整5G资费制度，但由于5G资费制度的最低区间较高，再加上终端机也多以高价为中心，家庭通信费负担仍然很大。 政府把重点放在了扩大用户的资费套餐选择上。SK电信和KT、LG U+等移动通信企业决定修改使用条款，使之前不可能的5G智能手机用户加入LTE资费制。使用流量较少的5G机器用户得以选择低价LTE资费制度。相反，LTE智能手机用户也可以加入5G资费制。三家通信公司计划从本月开始依次推进这一计划。 目前低于4万韩元的5G资费制的下限也将降低。科技部与3家移动通信公司协商后，决定在明年第一季度新设4万韩元以下的资费制。另外，计划细分各通信公司只有两三种、选择权有限的30GB以下较少流量区间费用制度，调整成用户可以按照实际使用量支付费用。强化漫游折扣、咖啡、电影优惠券等附加优惠的“青年5G资费制”也将在明年第一季度新设。 手机选择权也将扩大。韩国国内智能手机制造商计划在年内推出两款30万-80万韩元的手机，明年上半年（1-6月）推出三四款手机。政府计划明年第一季度引进不接受终端机支援的同时，将通信费优惠25%的“选择约定折扣制度”从现有的2年合约为中心，以1年为单位自动更新的事前预约功能。

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