上瘾是可怕的. November. 09, 2023 08:50. . 酒、赌博、毒品、游戏、权力、谎言。它们的共同点就是一旦尝到甜头就很难戒掉。因为中毒性很强。如果不能摆脱中毒，就要做好坠落和死亡的准备。深受世人喜爱的画家文森特•梵高生前也酗酒成瘾。 他在1887年2月画的《有苦艾酒的咖啡厅餐桌》（照片）描绘了巴黎的一家咖啡厅。桌子上放着水瓶和盛有苦艾酒的酒杯，能看到窗外的行人。梵高用细笔把油画颜料涂得很薄。这就是画看起来像水彩画的原因。巴黎虽然大而华丽，但对于无名的异乡画家来说，这里是一座冷冰冰的城市。对于贫穷、孤独的他来说，喝一杯酒是安慰和快乐。苦艾酒是一种廉价、中毒性强的烈性酒，酒精度高达60%~70%。人们普遍认为这是能带来创造灵感的酒，当时深受波希米亚艺术家的欢迎。梵高是苦艾酒狂热爱好者。常常掺水暴饮。酒也是加速他精神疾病和健康恶化的罪魁祸首。 梵高也在给弟弟特奥写的信中坦言自己患有酒精依赖症。唯一能安慰自己、快乐的事情就是“喝烈酒或抽很多烟，让自己失去理智”。他还写道，“如果内心的风暴过于猛烈地嚎叫，就会喝很多酒，让自己昏厥过去。” 2020年发表的一项医学研究表明，梵高第二年割掉自己的耳朵是因为酒精依赖症和犯瘾现象。有主张认为，他在阿尔勒突然戒酒，因酒精戒断症状引发的谵妄而自残耳朵。 梵高真的因为那个而剪掉了自己的耳朵吗？此次研究只是一种可能性，不能成为正确答案。可以肯定的是，伟大的画家梵高也为了轻松获得灵感和安慰而选择了酒，虽然努力摆脱酒精依赖症，但失败了，最终导致了悲剧性的生命结束。所以说上瘾很可怕。

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