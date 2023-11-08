立谢罪碑. November. 08, 2023 08:05. . 上周一（10月30日），在罗州历史公园举行了日本人募集基金制作的“纪念东学农民军牺牲者的谢罪碑”揭幕仪式。头发花白的日本代表读了谢罪书。他是北海道大学名誉教授井上胜生。 他对东学农民军的关心是以1995年在北海道大学文学部人类学教室里发现东学军的头盖骨为契机。头盖骨上用毛笔字写着“韩国东学党首领的首级”。全罗南道珍岛的某座山被丢弃的东西被“采集”后带到了那里。杀人还不够，还采集头盖骨用于研究，这种侮辱简直太过分了。帝国主义者总是这样。用枪和刀践踏，用学问践踏，甚至剥夺了哀悼的权利。 他以该事件为契机，开始寻找东学农民军的资料。同时，通过日军士兵的《从军日志》揭露了日军从1895年1月5日到2月8日在罗州湖南招讨营停留35天并肆意屠杀的真相。对于用步枪武装的日军来说，拥有火绳枪和竹制长矛的东学农民军根本不是对手。结果就是大屠杀。曾提议立谢罪碑的奈良女子大学名誉教授中冢明称屠杀东学农民军是“日军犯下的最早的大屠杀（genocide）”。到底郁结了多少怨气，建在招讨营位置的罗州小学每当举行什么活动时都会下雨呢？ 日本人谢罪的样子非常感人。在他们的政府否定和歪曲历史的情况下，好像对自己没有任何好处，他们为什么向韩国人道歉呢？正如揭幕式前一天去世的中冢明教授所说：“为了解决和克服历史中出现的问题，首先需要以事实为基础了解历史。”而且最重要的是感到抱歉。日本这个国家之所以没有糟糕到那种程度，也许是因为有这样的个人。就这样赔罪，然后我们原谅。

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