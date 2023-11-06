执政党：“打造大都市的讨论，将扩大到釜山、光州等全国范围”. November. 06, 2023 08:07. by 赵权亨记者、安圭永记者 buzz@donga.com、kyu0@donga.com. 国民力量党决定把“大都市（Mega City）”的讨论范围扩大到首尔以外的全国主要城市。为了国家均衡发展，将展开构建首尔、釜山、光州等“三角轴大都市”的方案等把地方主要大城市大都市化的讨论。 国民力量党“首都圈居民便利改善特别委员会”（暂称）委员长赵庆泰议员5日在通话中表示：“在首尔、釜山、光州建立‘三角轴大都市’，旨在提高国土效率，实现国家均衡发展。将讨论把釜山与金海、梁山、光州与罗州等邻近城市合并成为大都市的方案。”为此，该特委6日遴选了15名委员，并决定从正式名称中删除“首都圈”一词。 分析认为，对于推进金浦等首都圈周边城市纳入首尔一事，出现了“与地区均衡发展背道而驰”的批评，执政党因此采取了应对方针。赵庆泰强调：“地方城市的大都市化，是为了提高城市竞争力的措施。地方城市如果不培养成大都市，很难自行生存。” 共同民主党强调，如果金浦被纳入首尔市，将失去城市规划权限，预算将减少数千亿韩元，市民的税金负担将增加，并正式展开了反攻。选区在金浦的该党议员金周暎、朴商赫当天在国会召开的记者会上表示：“连一份研究报告都没有，只有主张满天飞。”他们敦促：“如果国民力量党代表（党首）金起炫和赵（庆泰）委员长的话不是吹牛，就到金浦参加明年的议会选举吧。”他们要求，除了在确定把地铁5号线延长至金浦及免除可行性调查，还要事先约定禁止将垃圾填埋场及焚烧场等首尔地区回避设施迁移到金浦。

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