把加班12小时缩短为10小时怎么样？. November. 06, 2023 08:06. . 韩国法律界人士认为，劳动标准法是最落后的法律。韩国的劳动标准法是1953年几乎照搬日本的劳动标准法制定的。但有人指出，与日本不同，韩国未能正确反映劳动市场的变化。 日本2006年制定与劳动标准法不同的劳动合同法，2018年又提出“工作方式的改革”，修改了30多个劳动相关法律。在减少劳动时间、允许弹性加班的同时，还参考美国的“白领免除制度”，引进了“高度专业制度”，两个制度都是让高收入专门职务不受劳动时间限制。 日本的劳动改革完善了将焦点放在工厂劳动者的劳动标准法的死角地带，具备了特殊雇佣职、平台劳动等新登场的职业的法律基础，被评价为是给劳动市场注入活力的措施。 相反，有人指出，单从加班规定来看，韩国的劳动标准法就远远落后于时代。现行劳动标准法规定，每周40小时加上加班12小时，允许每周52小时。自1953年制定劳动标准法以来，70年来加班12小时一直保持不变。 当时立法者们为什么将加班限度定为12小时呢? 据法律界推测，当时是到周六为止全部工作的每周6天工作制（每周48小时），因此以每天加班两小时计算，总共12小时。 此后，劳动时间陆续缩短为1989年的44小时、2003年的40小时。既然实行每周五天工作制，那么把周六加班的两小时也一并取消，把加班限度减为10小时，就是合理的。但目前加班限度还是12小时。虽然这一结果与想要减少总体劳动时间的劳动界和想要最低程度缩短劳动时间的经营界的利害关系都相吻合，但双方都不否认12小时的数值是畸形的。 政府今年3月宣布了调整劳动时间的方向，但因引发“每周69小时”争议而遭到反对。之后经过大规模问卷调查等收集意见后，将于13日重新发表调整方向。但是，以MZ一代（千禧年+Z一代）为中心，再次出现了“69小时争议”的迹象。更何况，只要“朝小野大”的局面没有变化，即使政府设计得再干练，也难以调整每周52小时工作制。 因此，法律界部分人士提议，首先将加班限度按照每周5天制减少到10小时。其宗旨是，如果从总体加班时间减少两小时开始，让部分职业多工作，劳动时间的调整将更加容易。朴槿惠政府时期处于劳动改革一线的法务法人栗村常任顾问郑智元（音）也表示：“一个月减少加班8小时，一年可以减少96小时，可以提高国民和MZ一代的接受度。” 国会有句话，叫做“修改劳动法比朝野达成一致”。既然如此，政府和国会应该考虑用奇想或新主意来提高接受度的方案。希望政府13日出台的调整方向中也能包含像“加班10小时”一样新颖、破格的方案。

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