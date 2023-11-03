“苹果价格暴涨72%”……高油价下农产品价格持续上涨，10月份物价上涨3.8%. November. 03, 2023 09:05. by 金道炯 dodo@donga.com. 韩国10月份物价上涨3.8%，涨幅连续三个月扩大。在苹果、大米、生菜等农产品价格暴涨的情况下，因国际油价居高不下而上涨的石油类价格也加重了物价负担。随着电费上调可能性等年底物价上涨压力增大，政府出台了所有部门出手稳定物价的对策。 统计厅2日发表的《消费者物价动向》显示，上个月消费者物价比一年前上涨3.8%。从今年1月的5.2%到7月下降至2.3%的消费者物价上涨率，继8月（3.4%）、9月（3.7%）之后，连续3个月上升。 从产品种类来看，农畜水产品价格上涨势头迅猛。苹果（72.4%）、大米（19.1%）、西红柿（22.8%）、葱（24.6%）、生菜（40.7%）等价格大幅上涨，农产品价格总体上涨13.5%。这是自2021年5月（14.9%）以后，2年零5个月以来的最高涨幅。 由此，衡量“菜篮子物价”的指数也大幅上升。由新鲜蔬菜、水果等根据天气或季节价格变动较大的品种构成的新鲜食品指数与一年前相比上升12.1%，创下自去年9月（12.8%）以来的最高涨幅。新鲜水果指数上涨26.2%，是自2011年1月（31.9%）之后12年9个月以来的最大涨幅。 政府解释说，农产品在收获期的秋天，随着供应的增加，经常是价格稳定的情况，但今年由于上月初异常低温，出货延迟，价格上涨的品种较多。据分析，农产品在上个月的整体物价上涨率中拉动了约0.61个百分点。 国际油价最近有所下降，但仍然停留在每桶80美元以上，也给上个月的物价带来负面影响。10月份国内石油类价格虽然比一年前下降1.3%，但与9月份相比上涨1.4%。统计厅经济动向统计审议官金宝庆（音）表示：“随着对消费者物价下降做出贡献的石油类价格稳定效果逐渐消失，消费者物价正在上涨。” 政府预测，虽然物价趋势高于当初预想，但本月会再次下降。企划财政部相关人士表示：“由于异常气温和高油价等原因，物价高于当初预想，但农产品和石油类价格从10月中下旬开始下降。如果维持现在水平，11月物价指标将低于10月份。” 但是，由于中东战争等原因，国际油价急剧变动等物价不确定性仍然很大。电费迟早会上调，这也是物价的一大负担。汉阳大学经济系教授河俊京（音）表示：“与去年非常高的物价上涨率相比，可能多少有些稳定，但考虑到工资和原材料价格上涨等因素，物价不稳定可能会持续相当长一段时间。” 在这种情况下，政府为了稳定物价，决定启动各部门特别物价稳定体系。对于价格暴涨的辛奇（韩国泡菜）材料，政府将扩大白菜和盐等的供应，并投入历史最大规模的245亿韩元，对白菜、萝卜等14种辛奇材料打折。另外，为了缓解冬季生活费负担，今年也计划维持去年大幅扩大基础生活供需家庭等的能源优惠券和煤气费折扣。

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