朝鲜关闭驻西班牙大使馆，从欧洲也撤离. November. 02, 2023 08:55. by 趙은아 achim@donga.com. 据悉，最近关闭驻部分非洲国家使领馆的朝鲜，又从西班牙撤出了大使馆。当地时间10月31日在西班牙人民共产党网站上公开的口述书显示，朝鲜驻西班牙大使馆临时代办徐允锡（音）10月26日宣布朝鲜外交使节团撤离，由驻意大利大使馆负责相关业务。但他没有说明撤离原因。 西班牙人民共产党称：“从朝鲜接到了无法与机关、商业、文化团体发展互惠关系的通报。北美帝国主义对欧盟家臣和西班牙政府施加的制裁得到了执行。”其核心要义，是欧盟和西班牙政府对朝鲜采取了不合作的态度。朝鲜于2001年与西班牙建交，近年来双方发生各种摩擦。西班牙政府2017年以朝鲜核试验和试射弹道导弹为由，驱逐了当时的朝鲜大使金赫哲。 美国专门报道朝鲜新闻的网站“北朝鲜新闻”的高端服务“北朝鲜专报”报道说，朝鲜将关闭在乌干达、安哥拉、香港等地12个以上的驻外使领馆，这是数十年来最大规模的外交政策变化。韩国统一部高级官员表示：“由于国际社会强化对朝制裁，导致朝鲜赚取外汇出现差池，可能因为难以维持使领馆而撤走。”

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