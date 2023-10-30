“C学分”的改革方案，最终是“F学分”……政府阻碍年金改革暴露无遗. October. 30, 2023 08:18. . 对于27日公开的政府国民年金改革方案，不断有人批评说，“这是一份没有交多少领多少具体数字的白开水改革案”。保健福祉部昨天发布说明材料，称“政府的年金改革意志十分坚定”。但从福利部咨询机构财政计算委员会的会议记录来看，出现了令人怀疑政府改革意志的情况。经确认，委员会本来决定“多交晚领”，最后加上上调“领钱”方案，其背景是政府有要求。 财政计算委员会上个月在听证会上，公布了包括交钱和领钱时间等的18项改革案，受到了“不负责任”的批评。根据会议记录，内部会议也有人强烈批评，“难以获得C学分以上”“国民们会问，究竟想让人怎么样?”但在13日的最后会议上，福祉部年金政策官表示，“政府的立场，是希望有多种方案”，并要求把提高领取额（收入替代率）方案也加入其中，最终报告中包括了24种百货商店式改革方案。本应引导专家集团提出单一方案的政府，反而增加选项，使改革讨论倒退，所以就算被指责阻碍年金改革，也应该无话可说。 就说明材料中漏掉核心数字的指责，保健福利部表示，“历届政府也曾两次只提出改革方向而没有具体数字”，但这也是无视来龙去脉、误导事实的辩解。李明博政府时期的2008年，年金改革方案之所以没有数字，是因为一年前卢武铉政府进行改革，把收入替代率降到了40%。2013年朴槿惠政府从一开始就明确表示，不会上调保险费。这与声称“上调保险费不可避免”却又漏掉数值的现政府，不具有可比性。更何况，朴槿惠政府在2014年通过公务员年金改革，取得了70年间节约333万亿韩元财政的效果。 考虑到低生育、高龄化、低增长，正如政府所说，“年金改革是不可避免的时代课题”。有着和韩国一样烦恼的日本，很早就实行改革，积累了100年的退休金。但比日本低生育、高龄化速度更快的韩国，只有32年的年金，却连改革的念头都没有。现在不是政府进行荒唐辩解的时候，应该毫无保留地公开国民年金处于多么严重的状况，无论如何都要挽救即将熄灭的改革火种。

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