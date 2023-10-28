尹锡悦与朴槿惠见面的第二天前往大邱庆北地区……对安东儒林表示：“尊重传统才能发展”. October. 28, 2023 08:50. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹锡悦总统27日前往庆尚北道安东市屏山书院，并表示：“国民尊重我们的传统，履行自己的责任，国家才有发展。我将尊重传统，致力于传统文化的昌盛。”尹锡悦在结束中东巡访回国后，前一天会见了朴槿惠前总统，缅怀朴正熙前总统的业绩，并于当天访问庆尚北道，连续两天向保守层示好。 尹锡悦当天下午3点在安东市屏山书院举行的儒林相关人士座谈会上表示：“儒林的精神是尊重传统、尽责的态度。在国家、地方、家人、职场中，不把自己把该做的事情推给别人、转嫁给别人，彻底履行自己的责任和职责，这就是儒林的某种气节和精神。”他还说：“我作为总统，也会尽到我的公事职责、为国民工作的职责。来到柳成龙先生的屏山书院，就像回到故乡一样，心情非常舒畅。因为见到了各位尊长。” 尹锡悦还访问安东市，主持第五次中央地方合作会议，并听取了地区现场对地方消失危机的意见。此外，他还征询了体现“大韩民国任何地方都能幸福生活的地方时代”的方案。尹锡悦要求，为了一个月后釜山申办2030世界博览会，要凝聚各市、道的力量。他还提到地区均衡发展的重要性，嘱咐要深入讨论应对地方消亡危机和搞活地区经济。 这是尹锡悦自当选人时期把安东作为首访地点后，时隔1年半再次访问安东。在最近的舆论调查中，导致尹锡悦国政执行支持率下降也是因为传统支持层，这一点也对此次行程产生了影响。上周韩国盖洛普民意调查结果显示，大邱和庆北的支持率比前一周下降13个百分点（45%），跌幅最大，从这一点来看，确保传统支持层的必要性增大也产生了影响。其中的含义，是向作为政治基础的大邱、庆北地区民心提出诉求，并控制支持层的脱离趋势。由此，也有人建议：“因为总是强调宅旁田地（后花园），也该注意中间阶层扩大等首都圈的民心。”

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