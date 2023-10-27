明年很可能出现“税收缺口”，可以增加用于议会选举的预算吗？. October. 27, 2023 08:05. . 2024年还没开始，就已经传来了担心明年税收不足的说法。一名政府人士表示：“明年也必然会出现‘税收缺口’。去年税收之多实为罕见。”今年出现历史上最大规模税收缺口已是板上钉钉。政府上个月发布税收再推算结果时表示，今年的国税收入将比当初预想额少59.1万亿韩元。与去年实际收到的税金相比，今年的税收将少55万亿韩元。 税金征收少于预想，这种税收缺口很有可能持续到明年。今年第三季度（7月-9月）大企业的业绩依然低迷。SK海力士第三季度亏损1.8万亿韩元，三星电子的营业利润比一年前减少了78%。约占全体国税收入20%的法人税是以前一年企业的业绩为基础征收的。今年与去年不同，全年经济持续低迷。明年的法人税很难收到今年这么多。 税收远远超出预想并没有一次结束，这一点也使明年税收不足更加明确。国会预算政策处在分析今年8月税收误差原因的报告中指出：“意想不到的经济剧变是税收误差的主要原因。在经济局面转变时，如果发生大规模税收误差，不仅在当年，在之后的两三年间也会持续。”政府制定明年预算时预测的明年国税收入为367.4万亿韩元。即使明年的税金只征收到经济增长的程度，也会差20万亿韩元。 尽管如此，执政党在国会明年预算案审查迈出第一步之前，就表示要增加民生预算。国民力量党政策委员会最近制定了将政府预算案修改为“重建”水平的方针，并进入了全面重新讨论阶段。首先，目前正在讨论增加目前编制5万亿韩元左右的小工商业者预算的方案。由于首尔江西区区长选举失败，明年国会议员选举亮起了红灯，为了在议会选举中抓住民心，该党要修改预算。 在给全国里长和统长的津贴各提高10万韩元的情况下，朝野好不容易达成一致。24日，国家力量党政策委员会议长俞义东正式要求政府和地方自治团体将支付给里长和统长的月基本津贴标准额上调到40万韩元。这是在距离议会选举不到6个月的时候，提出了尹锡悦总统上次大选中的公约。共同民主党表示，“里长津贴提高20万韩元，统长津贴提高10万韩元”也是自己的大选公约，并称“为了实现公约，将尽到责任”。 一个家庭在购买生活时，如果收入减少，支出也会减少。明年政府的总支出将接近657万亿韩元。即使不发生税收缺口，支出也比进账多。此前，政府为了让预算案越过国会门槛，把“纸条预算”等作为国会通过费用。韩国银行总裁李昌镛表示：“原本预计明年的经济增长率为2.2%，但根据中国经济、中东事态的发展，应该回到原点重新考虑。”在前景不明的情况下，政府拿出多少用于议会选举的善心预算作为国会通过费用，来扩大支出，值得关注。

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