K文化内容引得一流公司纷纷投来橄榄枝……“风水宝地”1楼入口处开设韩国馆. October. 23, 2023 08:17. by 戛纳=李智允记者 leemail@donga.com. 16日至19日（当地时间）在法国戛纳举行的第39届全球广播内容市场“MIPCOM”。韩国共同馆占据了过去美国、法国等“文化内容强国”的专有物1楼入口“风水宝地”。在制作纪录片《贵族餐厅》的Big House娱乐公司的展位上，法国电视台、吉尼斯纪录等30多家企业的相关人士三天内不停地聚集在这里。Big House娱乐公司代表李善英（音）表示：“一流公司主动提出内容创意，要求共同制作，这让我很吃惊。就连冷门题材的纪录片也感受到了海外对韩国文化资讯的诸多关心。” 文化体育观光部和韩国内容振兴院与国内广播内容制作公司一起参加了世界最大规模的广播内容市场MIPCOM。在今年来自100多个国家的1.1万多名相关人士前来参观的MIPCOM中，美国华纳兄弟、英国BBC工作室等作为买家参加了此次活动。韩国共有34家公司参加，创下了历史最高纪录。今年在MIPCOM达成的总出口咨询额为5345万美元（约722亿韩元），比去年（3293万美元•约445亿韩元）增加了62%。 韩国是国家共同馆中唯一一个设置室外露台展位的国家，但由于海外买家大举涌入，不得不追加准备桌子。来到KT Studiogenie展位的中东地区最大通信公司Etisalat的买家库卡尔表示：“K电视剧的优点是叙事清晰，毫无多余镜头，有稳定粉丝群的演员出演”，“与每部作品超过数十集的其他亚洲地区的内容物不同，由6~12集构成，对观众和发行公司来说，可及性很高。” 随着知识产权（IP）竞争越来越激烈，国内企业通过提高IP利用率的内容，得到了买家的响应。一直制作A频道《无法流淌的河—奥卡万戈河》等自然纪录片的Wildtail通过动物实拍动画片与海外5家公司签订了出口谅解备忘录（MOU）。Wildtail的李汉钟PD表示：“有利于周边产品的制作，今后还可以与人工智能（AI）技术相结合，反响很好。加上‘Korean Premium’，取得了超出期待的成果。” 18日，以200多名海外相关人士为对象，举行了介绍国内企业新作的推介会。被选定为中小制作公司全球飞跃支援事业，得到IP开发支援的12家公司参与其中。参与制作演员卞耀汉主演的电视剧《Black Out》（即将播出）、电视剧《未生》（2014年）、《信号》（2016年）的Hidden Sequence代表李在文（音）表示：“最近国内制作费用暴涨，开拓海外市场是必须的。MIPCOM给我们带来了机会，正如久旱逢甘霖那般。” K电视剧和电影在网络视频服务（OTT）平台上受到世界性的关注后，对出演这些作品的主演们出演的韩国综艺节目的关注也越来越大。CJ ENM海外内容事业组部长闵多贤（音）表示：“如果说以前是以将韩国综艺当地化播放的合同为主，那么最近想要原封不动地播放韩国综艺的需求就变多了。对迪士尼+《Moving超异能族》的主演赵寅成和车太铉出演的综艺节目《偶然成为社长3》的咨询蜂拥而至。”

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