松坡区也撤下诽谤和侮辱政党的横幅. October. 19, 2023 08:31. by 李素贞记者 sojee@donga.com. 面对明年4月国会议员大选，对政党横幅泛滥的批评越来越大，不仅是广域自治团体，基础自治团体也出现了制定政党横幅撤回条例的地方。 首尔松坡区18日表示，已经制定了《禁止政党横幅内容出现厌恶•诽谤•侮辱文句的条例》。松坡区相关人士解释说：“在基础地方自治团体中，实施横幅撤回条例尚属首次。” 从19日开始实施的条例规定，对相当于厌恶、诽谤、侮辱的政党横幅，由区民组成的居民评价团进行评价后撤下。另外，政党横幅不得悬挂在有可能危害车辆或行人安全的地方，一次悬挂一年内不得多于15天。 松坡区之所以制定条例，是因为根据去年12月修订的《户外广告物法》，可以无限制地悬挂政党横幅，因此认为横幅泛滥给区民们带来了不便。 松坡区今年8月以9744名区民为对象进行了调查，结果显示，92.7%的人赞成“如果政党横幅的内容是诽谤等，区厅应立即撤回”的内容。松坡区相关人士表示：“实施问卷调查时，原以为最多会有1000人参与，但令人惊讶。”政党横幅条例于上月26日在松坡区议会全票通过。横幅撤回将从下月1日开始正式实行。 今年6月在仁川首次制定政党横幅撤回条例后，光州、蔚山等地也制定了类似的条例，釜山、大邱等地也在制定条例。在基础团体中，全南顺天市正在制定条例。但是行政安全部的立场是“地方自治团体的政党横幅撤回条例违反了上位法《户外广告物法》”，每次制定条例时只能提起行政诉讼。

한국어