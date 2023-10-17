因人工情报崩溃而被突破的以色列……应检查和加强对朝人工情报力量. October. 17, 2023 08:14. . “本应把眼睛睁得最大的时候，却闭上了眼睛。是这样吗？” 李明博政府时期的2010年，青瓦台核心幕僚召集职员进行了斥责。当时朝鲜统治者金正日的健康状态时好时坏，接班人金正恩也浮出水面拓宽活动领域。比任何时候都更应该集中对朝情报力量，情报当局关于朝鲜核心层动向的报告却总是出错。青瓦台幕僚忍无可忍才出口斥责。最近私下见到的这位幕僚回顾说：“在李明博政府前，经过金大中、卢武铉政府，对朝人工情报力量下降。这最终成为祸根，在最需要的时候无法正常利用人工情报。” 尹锡悦政府上台后，换掉了国家情报院院长。国情院人力也进行了大换血。在这样的国情院革新过程中，自然而然地出现了对文在寅政府的评论，在此过程中经常出现这样的话：“对朝情报收集能力明显下降。”特别是很多人担心对朝人工情报的弱化。政府高层相关人士表示：“对朝力量的核心是收集情报，但文在寅政府时期对朝援助部分过于吃重。纠正这些问题的工作现在还在进行中。” 最近，由于巴勒斯坦武装组织哈马斯的突袭，以色列的国家安保出现动摇，对朝人工情报问题也再次浮出水面。被称为世界最高谍报机关的以色列“摩萨德”因未能事先捕捉到哈马斯的此次突袭而被击中要害。造成这一“情报惨案”的主要原因之一是人工情报网发生了故障。对此，韩国政府内外出现了应该把以色列的案例当作反面教材、加强对朝人工情报的声音。 韩国情报当局人士强调：“不管信号情报和图像情报变得再好，都不能忽视人工情报。”意思是说，随着技术的发展，照片分辨率提高，监听能力发达到可以听到窃窃私语的声音，但由人直接掌握的“鲜活”信息的必要性随时随地仍然存在。这名官员还表示：“无论空军和海军的比重如何提高，地面部队都是战场核心，这是同样的道理。” 关注以色列事态的韩国政府计划以朝鲜导弹发射场等主要据点或伊朗等朝鲜友邦国为中心，检查并加强韩国人工情报。值得庆幸的是，情报当局还认识到了加强对朝人工情报的必要性。 此前，通过人工情报确认朝鲜内部剧变事态等核心信息的事例屈指可数。要想构建聪明的人工情报网，至少需要5年以上的时间。据悉，美国情报当局的不成文规定是，即使政权交替，也不能触碰人工情报人员。因为政权更迭、以加强对朝合作为由而动摇好不容易构建的人工情报是危险的。不能自毁费力筑成的堤坝。

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