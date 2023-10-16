华尔街和硅谷的韩国人在美国帮助扩大“K-创业生态系统”. October. 16, 2023 10:14. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 这是1995年在美国纽约曼哈顿韩国城发生的事情。在华尔街投资银行高盛集团的100名新职员中，唯一的韩裔、美国银行投资银行（IB）部门首席运营官（COO）麦克•周和管理总监桑德•许边吃辛奇汤边互相吐露了困难。因为在排他性的美国华尔街，占少数的韩裔人士因没有机会听取建议而感到茫然。 近30年后的今天，情况发生了变化。13日（当地时间），出席在纽约美国银行会议中心举行的“韩国创业论坛纽约”的麦克•周COO表示：“年轻、聪明、更帅气的韩国人和韩裔美国人逐渐在华尔街增多，原本由2人开始的聚会现在变成了数千人。” 他说：“我们父母一代只能强调竞争，但我们这一代应该改变”，“韩裔应该超越华尔街，加强与硅谷的技术业界等创业企业的合作。”桑德•许监也表示：“与华尔街的犹太裔网络相比，现在才刚刚开始”，“此次论坛能够听到失败和成功之谈，是非常珍贵的场合。只有互相帮助才能发展。” 由韩国中小风险企业部创业振兴院、韩国贸易协会纽约支部、医疗保健企业NOOM、风险资本Primer Sazze Partners等主办的韩国创业论坛也以继美国华尔街和硅谷之后扩大“K-创业生态系统”为宗旨举行。此次论坛聚集了全美约500名创业家和投资者。也有从韩国飞来的企业家。移动营销解决方案公司Airbridge的管理人员朴秀敏表示：“在进军美国之前，一直想了解经验。” 此次论坛是借由美国金融、技术企业、韩国政府的合作开始的。Primer Sazze Partners代表李基河和被称为海外创业第一代的NOOM议长郑世柱、纽约总领事馆常务官权英姬（以上人名音译）意气相投。 基于氨的氢燃料电池“Amogy”、伴侣犬交流服务“Momo Project”等50多名创业者也参与其中，分享了经验。被选为海外创业第一代、即将登上“Decacorn”（十角兽企业•企业价值100亿美元以上的创业企业）的NOOM公司的郑议长表示：“虽然用韩语流畅地说明公司，但有些人有英语恐惧症。我们只能不断地准备。”另外，他还表示：“投资者们只要阅读电子邮件就能知道紧迫感，这样的创业企业的投资魅力也会下降”，“在紧急的时候应该避免招商引资。还不如每个月都度过公司的成长过程，积累信任。”

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