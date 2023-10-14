新走马上任便遇尴尬，球场警卫没认出英超历史射手榜排名第三的鲁尼. October. 14, 2023 12:12. by 金培中 wanted@donga.com. “不好意思，请问您是哪位？” 据悉，这是11日执掌英格兰足球冠军联赛（EFL•第2级联赛）伯明翰城队教鞭的韦恩•鲁尼（38岁）在第二天上午7时到球队训练场上班后立即接受的第一个提问。英国《太阳报》13日报道说：“伯明翰城的新主帅鲁尼第一天上班时，球场警卫没有认出他，出现了尴尬的瞬间。”鲁尼笑着说：“作为主教练，我认为为职员们树立榜样非常重要。要早点进去确认一下准备是否充分。我觉得他好像不知道我是谁。” 目前以5胜3平3负（积18分）排在英冠联赛第6位的伯明翰城队以升入英格兰足球超级联赛（EPL）为目标，撤换了主教练约翰•尤斯特斯，把指挥棒交给了鲁尼。直到最近一直执教美国职业棒球大联盟（MLS）华盛顿联合队的鲁尼于7日辞去了球队主帅一职。这时伯明翰城市队开始接洽鲁尼，鲁尼也是继担任德比郡队（第3级联赛）的主教练一职后，时隔1年多再次选择担任英格兰俱乐部主教练。伯明翰城是鲁尼执教的第三支球队。 鲁尼是英格兰足球的传奇球员。在现役时期，鲁尼参加了120场A级比赛（国家队比赛），攻入53球。在英超联赛中，他共攻入208粒进球，继阿兰•希勒（退役•260粒进球）、哈里•凯恩（拜仁慕尼黑•213粒进球）之后，排在英超历史射手榜第3位。与鲁尼签订合同后，伯明翰城俱乐部主席汤姆•瓦格纳表示：“鲁尼是天生的胜负师，他的哲学有助于我们球队实现雄心壮志。” 鲁尼也满怀信心地表达了自己的抱负。在就任后接受英国BBC采访时，鲁尼表示：“伯明翰城所在的地方是英超。我会把球队带到那个位置。”与鲁尼在曼联队长期合作的约翰•奥谢（42岁）和切尔西传奇出身的阿什利•科尔（43岁）将作为新助理教练辅佐鲁尼。

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