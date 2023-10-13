起亚EV3-4-5同时公开……“将开启电动汽车大众化时代”. October. 13, 2023 08:37. by 韩载熙记者 hee@donga.com. 起亚汽车将从2025年开始将全球电动汽车生产基地从韩国和中国等2处扩大到全世界8处。随着电动汽车时代的快速开启，这是为了适时供应适合当地市场的车型而做出的战略选择。起亚还宣布计划在2024年和2025年陆续推出中小型车型“EV3”、“EV4”、“EV5”，提前实现国内电动汽车的大众化。 ● 电动汽车生产基地从2个扩大到8个 起亚汽车社长宋浩成（音）12日在京畿骊州市Maiim Vision Village举行的“2023年起亚EV日”上表示：“到2025年为止，将把全球EV（电动汽车）生产基地扩大到8个。”起亚目前在韩国生产电动汽车中的准中型运动型多功能车（SUV）“EV6”、准大型SUV“EV9”、轻型车“Ray EV”等，在中国生产准中型SUV“EV5”等。美国、印度、斯洛伐克、墨西哥等海外生产基地则只生产内燃机车。 也就是说，从2025年开始，这些海外工厂也将生产电动汽车。此外，现代汽车集团正在推进的新加坡革新中心（今年竣工）和美国佐治亚州Metaplant（明年下半年竣工）也将新加入其中。 起亚计划将韩国作为总管电动汽车开发和生产的全球枢纽，在其他地区生产符合当地情况的车型。在欧洲主要生产当地消费者喜爱度较高的中小型电动汽车，在中国主要生产与当地企业的低价型车型不同的中大型电动汽车。在刚刚打开电动汽车市场的印度，计划优先生产价格不贵，同时结合当地定制功能的汽车。墨西哥工厂尚未确定主力生产车型。 ● 通过加强中低价阵容扩大市场 起亚的目标是增加中低价电动汽车阵容，开启电动汽车大众化时代。今年以来，起亚销售的电动汽车EV6、EV9等的外界需求明显放缓。特别是今年上市的EV9在6~9月共只售出4156辆，还不到今年销售目标值（5万辆）的10%。对此，宋社长表示：“电动汽车市场处于‘早期体验者’'购买阶段”，“由于价格高和充电不便，大众们正处于购买犹豫阶段，我们计划提出解决方案。” 起亚提出了向消费者增加中低价选项的解决方案。当天首次公开了中小型SUV EV3和准中型车EV4的概念车型。在中国制造的EV5也首次在国内亮相。这些车型的价格预计在3.5万美元（约4700万韩元）至5万美元（约6700万韩元）之间。EV3将于明年上半年（1~6月）、EV4将于明年年末、EV5将于2025年上半年在韩国上市。EV5的中国生产车型将安装价格相对低廉的磷酸铁锂（LFP）电池，而韩国生产车型将安装国内电池企业主要制造的三元锂电池。 宋社长介绍说：“计划今后上市的‘EV2’和新兴市场战略EV车型的目标是形成3.5万美元以下的入门价格。” 起亚还计划在明年上半年推出“起亚应用程序”，消费者可以从购买车辆前到购买后通过一个应用程序（APP）使用服务。

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