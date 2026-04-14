长期露宿柬埔寨女性在韩国警方帮助下归国

“对于保护和支持身处极度困境的我国公民所发挥的崇高作用，深表感谢。”柬埔寨驻韩大使库恩•蓬•拉塔落12日在庆尚南道昌原市城山区举行的柬埔寨传统节日“泼水节”活动上，邀请庆尚南道警察厅犯罪预防应对课外事特化组警官出席并颁发感谢状时如此表示。柬埔寨大使向韩国警察颁发感谢状，是因为警方将一名因长期露宿而面临犯罪风险的柬埔寨女性安全送回了祖国的家人身边。据庆尚南道警察厅13日消息，一名柬埔寨籍40多岁女性在金海市东上洞外国人聚居区露宿约一年半后，近日获警方保护措施并安全归国。该女性自2024年10月起在金海东上市场一带露宿，警方接到市场商贩“一名外籍女性长期露宿令人担忧”的举报后，与有关机构共同着手提供援助。经警方确认，该女性最初作为结婚移民女性定居于京畿道水原市。但约十年前与韩国丈夫离婚后，因无住所和生计来源而继续流浪，最终来到金海。东上洞一带中小工厂密集，外籍劳工聚居，据悉该女性在此与其他外籍露宿者一同在街头生活。接到举报后，警方根据庆尚南道警察厅长金钟哲的指示，在外事特化组内成立“保护解决方案组”，自上月起与有关机构合作启动援助。本月初通过将当事人紧急入住昌原某医院确认健康状况后，确认其“想返回祖国”的意愿，并与柬埔寨驻韩大使馆合作推进紧急签证发放等行政支援。民间团体亦伸出援手。庆尚南道警察厅国际合作政策咨询协议会提供了机票费和生活费等100万韩元资助，庆尚南道移住民中心协助其与在柬埔寨的家人取得联系。负责警官陪同该女性抵达仁川机场，最终于7日将其安全送回柬埔寨与家人团聚。该女性的家人通过移住民团体转达谢意称：“明知她露宿却无法带回，心中难过，多亏警方帮助才得以重逢。”对此，在“保护解决方案组”工作的宋柱恩（音）警监表示：“在她回国前我们给了新衣服和旅费，听说那笔钱她回国后好几天都抱着入睡。这是我从警生涯中最有意义的时刻。”金海=都永珍记者 0jin2@donga.com