韩国和波兰有意“提高军工合作水平”，讨论履行价值66万亿韩元的合同

韩国总统李在明13日与对韩进行国事访问的波兰总理图斯克举行首脑会谈，决定将两国间的合作关系提升为“全面战略伙伴关系”。当天在青瓦台举行的两国首脑会谈结束后，李在明通过共同媒体发表表示：“将把合作范围扩大到尖端产业及科学技术、宇宙、能源、基础设施等综合性、面向未来的领域。”他还说：“（向图斯克总理）表示，为了深化和发展两国间的军工合作，有必要稳定地履行已经签订的一揽子合同。”图斯克表示：“韩国是波兰仅次于美国的最重要的同盟国。特别是防卫产业方面起到了这样的作用。我相信现在也是，今后也会如此，所以决定以个人名义、积极参与国防产业合作进行管理。”他还说：“两国关系的核心动力仍然是国防产业合作。今后将继续进行这一合作，并加快技术转让、波兰本土化、生产基地向波兰迁移的步伐。”韩国于2022年7月与波兰签订了供应K2坦克、K9自行火炮、FA-50轻型战斗机、“天舞”多管火箭等442亿美元（约66万亿韩元）规模的军工出口合同。这是首次与北约成员国签订的武器出口，也是韩国军工史上最大规模的合同。此后，虽然有人担心波兰政权更迭等会导致部分合同的履行会变得前景不明，但波兰首脑亲自表明了扩大防卫产业合作的意志。韩国和波兰在中东战争等国际秩序的剧变中，为了稳定供应网，决定加强合作。李在明表示：“为了应对中东战争引发的危机，我们一致认为稳定全球供应网非常重要，为此我们决定继续进行必要的合作。”图斯克表示：“我们现在面临着不稳定的国际局势和世界各地接连发生的各种危机，我认为为了新的和平应该齐心协力。”尹多彬记者 empty@donga.com