防弹少年团《阿里郎》连续三周登顶美国公告牌专辑榜，创K-POP历史

防弹少年团（BTS，见图）正规五辑《阿里郎（ARIRANG）》成为K-POP歌手史上首张在美国公告牌（Billboard）主专辑榜连续三周登顶的专辑。公告牌于当地时间13日在预告文章中表示：“《阿里郎》登上将于18日发布的‘公告牌200’榜首。”第二名是摩根•沃伦的《I’m The Problem》，第三名为耶（坎耶•维斯特）的《Bully》。这是K-POP歌手首次在该榜单连续三周占据首位。去年奈飞动画电影《K-POP猎魔女团》的原声带（OST）专辑曾在“公告牌200”中以非连续形式两周排名第一。公告牌说明称：“在《阿里郎》之前，组合专辑在榜超过三周以上的是英国民谣摇滚乐队蒙福之子乐队的《Babel》，该专辑于2012年和2013年非连续五周夺冠。BTS此次的《阿里郎》专辑是自去年泰勒•斯威夫特发行的《The Life of a Showgirl》以来，首张发行后连续三周排名第一的专辑。”防弹少年团在本次榜单统计中，专辑单位较前周减少34%，录得12.4万张。公告牌以合并专辑销量、流媒体播放及下载量的“专辑单位”进行销量统计。《阿里郎》在全球榜单亦表现抢眼。在Spotify最新周榜“周最佳专辑”中连续三周位居首位。防弹少年团于9日、11日、12日在京畿道高阳市高阳综合运动场主体育场举行世界巡演“阿里郎”，与13.4万名观众见面。至明年3月，他们将在全球34座城市共进行85场世界巡演。史智媛记者 4g1@donga.com