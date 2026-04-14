郑义宣：“机器人与物理人工智能是现代汽车集团进化的核心”

现代汽车集团会长郑义宣（照片）表示，将以机器人学、物理人工智能、氢能源为主轴，引领集团成长。提及美国市场的重要性，他重申计划到2028年将投资260亿美元。郑义宣当地时间12日在接受美国在线媒体“信号旗（Semafor）”的采访时表示：“机器人学和物理人工智能是现代汽车集团进化的核心要素，超越移动出行，我们希望通过与人类合作的机器人实现这一愿景。”他特别强调，到2028年将把波士顿动力的人形机器人“Atlas”投入生产流程。他说：“到2030年为止，我们每年最多将生产3万个Atlas单体，机器人和人工智能将在实现最高水平的质量方面发挥重要作用。”郑义宣还宣称要扩大对美投资。他表示：“对于现代汽车集团来说，美国是长期恢复力和可持续增长的核心基础。到2028年为止，现代汽车将投资260亿美元（约38万亿韩元），加强长期增长的基础。”现代汽车集团自40多年前首次进军美国以来，至今为止共投资205亿美元（约30.5万亿韩元），最近还在美国佐治亚州建立了HMGMA（现代汽车集团Meta Plant America）新一代智能工厂。作为未来清洁能源需求的解决方案，现代汽车集团正在加强“氢价值链”。郑义宣表示：“随着人工智能基础设施和数据中心的扩大，能源需求剧增，氢能可以成为重要的对策。氢能与电动汽车不是竞争关系，而是补充性技术，为顾客提供多种选择是能源转换时代的竞争力。”郑义宣最后表示，为了应对地缘政治的不确定性，将同时谋求“全球扩张”和“本土化”。他说：“顾客和限制、供应网正在按地区形成碎片化。我们将结合全球扩张和本土化的敏捷性，构筑竞争优势。”边钟国记者 bjk@donga.com