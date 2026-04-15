超强力的“人工智能黑客”登场……政府和企业要尽快做好准备



可以自行设计并实施网络攻击的人工智能模型登场，让全世界紧张不已。据悉，这是美国Anthropic公司开发的Claude Mythos，被认为是迄今为止开发的最强大人工智能模型。该模型最初是寻找国防或金融系统的保安弱点，并开发为改善这些问题的“白帽黑客”。但是反过来，如果被恶意利用在战争或犯罪上，有可能引起不亚于大型灾难的损失。



Mythos是预测外部黑客的渗透途径，直接进行测试后报告系统内脆弱部分的代理型模型。由于性能非常出色，它在操作系统和网络浏览器等软件中发现了数千个安全漏洞。其中包括数十年间没有人找到的软件的缺陷。但据说，在此过程中，为了获得可以控制整个系统的管理者权限，甚至出现了翻查内部网或清除自己渗透痕迹的意想不到的行动。



强大的“人工智能黑客”一旦落入恐怖分子等极端分子手中，其场面令人难以想象。就拿韩国来说，如果朝鲜试图用Mythos进行网络攻击，国家安全就会立即受到致命伤。因为是自主思考和行动的模式，所以不能排除完全脱离人的控制的可能性。即使揭发最初设定目标的黑客犯罪者，人工智能的网络攻击也不会结束，还会扩大。



问题是，类似的自律型“人工智能黑客”今后将继续出现。Anthropic认为危险因素很大，因此暂时保留了Mythos对大众公开，但能否无限期推迟事业化时期尚不得而知。专家预测，开放人工智能和谷歌等竞争公司也将在今后6至18个月内推出性能相似的模型。



Mythtos被公开后，美国、英国、加拿大等国家开始检查国家安全系统，这些国家的中央银行和主要金融公司也着手准备对策。韩国也应该加快确保国家层面的人工智能保安力量的速度，构筑保护国防、电力、金融、通信等核心基干网的厚壁。另外，为了不让犯罪势力掌握这种网络武器，有必要尽快整顿法律体系。稍有不慎，韩国政府和企业可能会成为人工智能攻击的最容易的猎物。

