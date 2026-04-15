韩国拥有“值得关注的人工智能模型”五个 数量位列全球第三

据相关调查显示，韩国拥有的“值得关注的人工智能模型”数量位居全球第三。美国斯坦福大学“以人为本人工智能研究所（HAI）”每年对各国人工智能（AI）水平进行分析并发布《人工智能指数2026》报告。根据该报告，韩国在值得关注的人工智能模型拥有数量上仅次于美国和中国，位列第三；在人均人工智能专利数量上则排名全球第一。尽管考虑到两年前韩国尚未进入相关排名，这一成果堪称显著，但报告同时指出，韩国仍面临人工智能人才外流严重、女性人才不足等问题，这些被视作制约因素。● 值得关注的人工智能模型数量位列美中之后居第三当地时间13日，斯坦福大学发布了《人工智能指数2026》报告。2025年推出的值得关注的人工智能模型中，韩国共有5款入选，排名仅次于美国（50款）和中国（30款）。前一年，仅有一款来自韩国LG人工智能研究院的“Exaone 3.5”入选，与加拿大、法国、英国并列第四位。2024年，韩国无任何模型入选，甚至曾发生政府直接向以人为本人工智能研究所提出交涉的情况。当时，以人为本人工智能研究所解释称，由于人工智能模型收集工作主要以英语和中文为中心，因此在数据收集过程中未能将韩国人工智能模型纳入统计。尽管两年间成绩大幅提升，但有评论指出，5款模型中4款来自LG人工智能研究院的Exaone系列，这一点略显遗憾。业界相关人士表示：“被科学技术信息通信部选定为‘自主人工智能基础模型’的其他企业模型于去年12月发布，因此未纳入本次报告的可能性很高。”该人士还称：“韩国排名升至第三具有重大意义，今后的课题是缩小与第一、第二名之间的差距。”● 人工智能指标亮“绿灯” 人才领域仍亮“红灯”在其他人工智能创新指标方面，韩国同样取得良好成绩。首先，在人均专利数量上，韩国继去年之后再次蝉联第一。韩国每10万人口登记专利14.3件。卢森堡（12.25件）、中国（6.95件）、美国（4.68件）、日本（4.3件）位列其后。韩国产业现场引入人工智能与机器人的速度也相当快。去年上半年（1月至6月）至下半年（7月至12月），韩国人工智能引入率上升4.8个百分点，增幅居全球之首。这意味着韩国在引入人工智能方面展现出较强的活力。截至2024年，韩国工业机器人安装量约为3.06万台，排在中国（29.5万台）、日本（4.45万台）、美国（3.42万台）之后，位列第四。然而，报告显示韩国人工智能人才外流问题依然严重。韩国是美国人工智能人才流失第六多的来源国，仅次于印度、伊朗、加拿大、英国和孟加拉国。此外，人工智能人才性别比例严重失衡也被视为一大短板。韩国国内人工智能从业人员中，男性占比约为81%，女性仅占19%左右，男性占据压倒性多数。以人为本人工智能研究所特别指出，全球仅有韩国、巴西和日本三个国家的人工智能领域男性比例超过80%。崔智媛记者 jwchoi@donga.com