“美国和伊朗本周将进行第二轮谈判”……“结束战争论”再次升温

据美联社当地时间14日报道，美国和伊朗第二次旨在结束战争的谈判最快将于16日在巴基斯坦伊斯兰堡或瑞士日内瓦举行。此前，两国于11日-12日在伊斯兰堡举行第一次谈判，但未能达成协议。分析认为，在这种情况下，双方为了在7日达成协议的“停战两周”结束的21日之前推进新的面对面谈判，秘密接触非常活跃。同时，美国从美国东部时间13日上午10时（韩国时间13日晚11时）开始投入超过15艘军舰，对战争爆发后伊朗封锁的中东产原油核心运输通道霍尔木兹海峡展开逆封锁行动。此举是为了阻止伊朗的资金来源原油出口，并切断来自外部的战争物资供应。有分析认为，美国和伊朗正在展开在霍尔木兹海峡的“强对强”对峙中继续谈判的“双轨战略”。美国总统特朗普13日表示：“我们接到了对方（伊朗方面的）的联系。他们（伊朗）非常迫切地希望达成协议。”他自信地说：“第一次谈判中达成了很多协议，但伊朗并没有同意放弃核武器开发，现在我确信他们会同意。”据伊朗官方通讯社伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗总统佩泽希齐扬当天在与法国总统马克龙的电话会谈中表示：“我们明确表明了停火的条件，并愿意遵守。我们只会根据国际法进行谈判。”这可以解释为，虽然在放弃高浓缩铀等核心议题上与美国存在分歧，但对话之门是敞开的。战争爆发后一直调解美伊谈判的巴基斯坦一名高级官员也对美国哥伦比亚广播公司（CBS）表示，“正在与双方积极接触，呼吁尽快恢复对话”。据悉，根据谈判情况，美伊双方有可能延长21日结束的“停火两周”。此外，特朗普就反封锁行动警告称：“只要（伊朗的）船中的任何一个靠近我们的封锁陷阱，就会立即被清除。我们将使用与针对毒品贩子的同样的杀伤体系。”意思是说，美国将展开类似于从去年开始接连击沉委内瑞拉等中南美主要国家毒品船的行动。据国际船舶追踪服务“海洋通信”透露，美国实施逆封锁后，两艘中国相关油轮在霍尔木兹海峡入口返航。不过，因涉嫌与伊朗有关联而受到美国制裁的东非科摩罗油轮“埃尔皮斯”号在逆向封锁行动之前驶出了霍尔木兹海峡。巴黎=常驻记者柳根亨、纽约=常驻记者林宇善 noel@donga.com、iamsun@donga.com