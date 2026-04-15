中东事态导致注射针筒和注射针头库存骤减，妇产医院因“只剩不到一个月的份量”而忧心

由于中东事态的长期化，医疗品供应出现差池，虽然政府出面查处囤积居奇，但部分医院的注射器库存只剩下不到一个月的量。医疗界也有人认为，政府有必要更积极的介入，采取限制注射器价格上涨率等措施。据医疗界14日透露，大韩妇产医院协会最近接到报告称“注射器库存只剩下一个月的份量”。妇产医院一般拥有两三个月的注射器库存，但由于中东事态下供应不畅，库存急剧减少。据悉，部分医院的注射器库存已只剩两三周的份量。据悉，医疗品和医疗器械的不足主要发生在疗养医院、社区医院等小规模医疗机构。首都圈疗养医院院长表示：“注射器和输液套装已经两周没有得到供应。以前在静脉注射中每次更换抗生素种类时都会更换输液管，但现在却做不到。”意思是说，每次更换抗生素种类时，即使不更换输液管在医疗上也没有问题，因此正在最大限度地节约使用。也有分析认为，部分医院在增加库存的过程中，现场供应暂时不畅。韩国医疗器械协同组合人士表示：“注射器制造量与以前相同。并没有减少生产，所以可能是在流通过程中出现暂时断货。”意思是说，随着大型医院或批发商等的购买量比以前增加，小规模医疗机构无法正常获得医疗品供应。医疗界也有人认为，政府应该更加积极地介入。忠北一家疗养医院院长表示：“应该确保医疗现场的注射器等稳定供应。最好限制注射器和注射针头价格的上涨率或给予保贴以固定价格。”14日，政府实施了禁止囤积居奇注射器和注射针头的告示。根据告示，制造、销售商不得超过去年月平均销量的150%，相应物品保存不得超过5天。无正当理由逃避销售的行为也被禁止。政府的方针是，如果违反告示，将适用纠正命令和刑事处罚等。医疗现场的反应是还没有感受到效果。首都地区一家妇产医院院长表示：“注射器供应仍然不畅。据说制造及销售企业不供应库存注射器。难道是想通过减少供应来提高价格吗？”赵有罗记者 jyr0101@donga.com