

“试着在自己居住的社区里旅行看看。”——李勇周《建筑学概论》



人们旅行的理由，大抵是为了摆脱日复一日的日常。然而，摆脱日常这件事，果真只能到日常之外去实现吗？《建筑学概论》给出了否定的答案。影片开篇，35岁的建筑师胜民（严泰雄饰）面前，15年未见、突然出现的初恋瑞妍（韩佳人饰）委托他改造位于济州岛的旧宅。胜民原本平凡的日常，因瑞妍的到来而焕然一新。这仿佛是一场回溯至15年前，他与瑞妍初次相遇、情愫暗生的旧日之旅。



大学时代，他们相识于建筑学概论课堂。“试着在自己居住的社区里旅行看看。”同样居住在贞陵的两人，恰好以教授布置的这项课题为契机，一同踏上了“社区旅行”。正如教授所言，平日里不经意间路过的巷弄、街道和建筑，忽然显得新鲜而不同。教授称，这——“对自己生活的地方怀有感情并开始理解”——便是建筑学概论的起点，但两人所感受到的社区新意，或许也少不了彼此相伴的功劳。悄悄溜进空置的韩屋并排坐在廊台上，一同搭乘公交车，或是在建筑楼顶各戴一只耳机共听金东律的《记忆的习作》——仅此而已的时光，便已成为一场心动的旅行。



如同爱情之类的感情能让平凡日常变得令人心动，充满爱意的目光亦能使寻常空间展现新貌。因此，旅行未必非要走出日常方能实现。虽说春光明媚的日子里，想外出游走的念头难免蠢蠢欲动，倘若不能如愿，不妨换一种心境，走走那些早已看惯的路。在日常之中，或许也能收获几分旅行的况味。大众文化评论家

