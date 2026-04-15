网球明星贝克尔的美网冠军奖杯以5.2亿韩元落槌

男子网球明星鲍里斯•贝克尔（58岁，德国，见图）的1989年美国网球公开赛冠军奖杯在一场网球主题拍卖会上以35.7456万美元（约合5.29亿韩元）的价格成交。美国体育媒体ESPN于14日报道称：“这是网球拍卖史上第二高的成交金额，就冠军奖杯而言则为历史最高价。”大满贯赛事冠军奖杯现身拍卖市场极为罕见。这也是自1968年职业球员获准参赛的公开赛时代以来，首次有大满贯冠军奖杯被拍卖。该奖杯见证了贝克尔当年击败伊万•伦德尔（66岁，捷克），成为首位夺得美网冠军的德国男子网球选手。贝克尔曾六次问鼎大满贯，但在2019年宣告破产后，这座奖杯被送上拍卖台。贝克尔职业生涯收入超过1.7亿美元（约合2500亿韩元），后因生活奢靡无度、两度离婚及事业失败等原因，于2017年宣布破产。迄今为止，网球拍卖品最高成交价纪录由诺瓦克•德约科维奇（39岁，塞尔维亚）在2012年澳大利亚网球公开赛决赛中使用过的球拍保持，成交价为54万美元（约合7.98亿韩元）。德约科维奇当时经过一场耗时5小时53分钟——大满贯决赛史上最长用时——的鏖战，击败“红土之神”拉斐尔•纳达尔（40岁，西班牙，已退役）夺冠。任寶美 bom@donga.com