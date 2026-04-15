李在明：“滥施刑事处罚，导致普通人都有前科”

李在明总统14日在听取法务部和财政经济部关于《刑罚合理化方案》的报告时表示：“全世界大韩民国国民的前科最多。差不多普通人都有前科。”李在明对滥施刑事处罚流露出问题意识，正面批评了检察权力集中导致的检察国家化。李在明在当天的国务会议上表示：“由于滥施刑事处罚，罪刑法定主义事实上已经崩溃。因为普通的事情都可以进行处罚，以至于甚至出现了‘检察和调查机关的权力太大，检察国家化’的批判。（一部分人）甚至到了利用司法权力搞政治的地步。”李在明表示，“以前因为没有经济能力，觉得罚款也没有什么效果，所以才进行刑事处罚，但现在，经济制裁反而有很大的效果”，透露出应该以罚款或罚款为中心设计刑罚的意思。李在明表示：“上周末进行的旨在结束中东战争的谈判似乎没有找到合适的协议点。短期内全球能源原材料供应网困难、高油价将持续。”他还就确定的《战争补充预算案》表示：“应该以此为常数，进一步巩固目前的紧急应对体制。”李在明表示：“要加快努力改善在此次（中东）战争过程中确认的韩国经济产业结构的弱点。希望把开拓替代供应网、中长期产业结构改革、实现脱塑料经济等作为国家最优先的核心战略项目来推进。”李在明在听取物价应对现状报告后表示：“现在实行石油最高价格制，可能已经成为全世界油类价格最便宜的国家。希望能尽最大努力节约用油。”申圭鎭 newjin@donga.com