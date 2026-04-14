应审视无条件禁止英语幼儿园的副作用，制定相应对策



最近教育部发表的《婴幼儿课外辅导应对方案》被家长们称为“英语幼儿园禁令”。部分情绪激昂的家长表示：“现在连婴幼儿幼儿园都要限制吗?”“为什么要阻止孩子们的学习自由呢?”也有孩子父母向国民申闻鼓提交反对的信访，或在地方选举中以选票体现立场。



教育部表示，将修改《补习班法》，全面禁止未满3周岁的“认知教育”，将3周岁以上的学生限制在每天学习3小时（每周15小时）以内。教育部定义的认知教学是以学习国语、英语、数理等知识为目的的课外班的注入式授课。教育部表示将充分讨论认知教学标准是什么，并表示：“我们认为，英语幼儿园的的内容中有认知教学。”



国家人权委员会去年指出，存在以婴幼儿为对象的过度等级测试，并建议教育部长制定限制方案。考虑到去年小学、初中、高中生私教育费居历史第二位的情况，有必要让私教育过热现象冷下来。即便如此，教育部的封堵式限制也存在很多问题。



对婴幼儿的教育，很难将玩耍与学习明确分开。教育部表示，不能每天让写字母达到一定的量，但可以根据喇叭声跳着学习“beep”这个词。大部分课外班已经不采用无限反复使用英语的方式，而是结合唱歌、律动、体育、美术等。不可能让集中时间较短的婴幼儿以灌输式的方式整天坐着。但是，以分钟为单位区分哪里是游戏式还是注入式是不现实的。



尽管如此，如果强制要求3岁以上的人只进行3个小时的认知教育，那么为了在允许的时间内取得成果，很有可能进行更高强度的学习。在部分补习班中，可以将教育课程分开，运营课后班或布置更多的作业。现在也有辅导婴幼儿作业的补习班或课外辅导班，不能排除以后还会增加的可能性。



如果禁止婴语幼儿园，以仍然希望接受高水平英语教育的家长和孩子为对象，有可能进行隐性的高额课外辅导。这也侵害了因儿童之家或普通幼儿园没有位置或为了托付孩子到更晚时间而不得不选择英语幼儿园的家长选择权。



部分英语幼儿园的过度超前和由此产生的“四岁应考”的副作用，是无法视而不见的。不考虑孩子的发展过程而进的过度私教育，可能会像教育部的说明一样成为虐待。但是，为消除这种副作用而统一限制英语幼儿园的规制，反而会产生反效果。对于私教育问题，大体上与政府立场一致的教员团体和教育市民团体都对此次对策持批评态度，称其“无法阻止私教育的不规则膨胀”，其理由很明显。



公共教育中无法满足的多种学习需求和照顾需求，仍然有很多父母想通过课外教育来满足。政府却没有拿出对策，只是一味限制，并责怪父母的过分贪心。教育部应该与以多种原因送孩子去英语幼儿园的家长、补习班、专家一起分析此次对策的局限性，重新确定方向。

