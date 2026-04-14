特朗普的“海上逆封锁”扼住伊朗的喉咙

美国决定从13日上午10时（以美国东部时间为准，韩国时间13日晚11时）开始封锁出入伊朗港口的所有海上交通。美国此举实际上是封锁了自今年2月28日与伊朗爆发战争以来被伊朗封锁的原油运输通道霍尔木兹海峡，对伊朗采取了切断“财路”的超强手段。有分析认为，虽然美国与伊朗11日和12日在巴基斯坦首都伊斯兰堡为结束战争进行了约21个小时的谈判，但只停留在“无协议”的阶段，于是美国再次加强对伊朗的压力。管辖中东的美军中央司令部12日通过声明表示：“从13日开始，将对进出伊朗港口的所有海上交通实施封锁。包括波斯湾和阿曼湾的所有伊朗港口在内，适用于进出伊朗港口及沿岸地区的所有国家的船舶。”《华尔街日报》预测，美国对海峡的封锁将按照清除伊朗布设的水雷、识别各国船舶、阻止试图进入伊朗的船舶等顺序进行。有分析认为，考虑到此次战争爆发后伊朗一直把霍尔木兹海峡作为向美国施压的筹码，美国的反封锁措施是试图动摇战争局势的。不过，这将加剧双方的军事紧张，还会给油价暴涨等世界经济带来冲击。《华尔街日报》认为，这一决定对美国来说，可能是最好或不太糟糕的选择。美国总统特朗普表示，愿意承受霍尔木兹海峡封锁过程中可能出现的高油价。他在12日接受福克斯新闻台采访时表示：“油价有可能上涨到今年秋天。”领导伊朗代表团与美国谈判的伊朗国会议长加利巴夫同一天在社交媒体X上发布了标有华盛顿汽油价格的地图，并写道：“享受现在的价格吧。由于所谓的‘封锁’，很快就会怀念（每加仑）4-5美元的价格。”意思是说，虽然美国的平均汽油价格已经超过被认为是美国国民心理底线的每加仑（约3.78升）4美元，但特朗普“逆封锁”霍尔木兹海峡的措施将引发更大的价格上涨。伊朗革命卫队还表示，“霍尔木兹海峡的所有船舶通行都在伊朗军方完全控制之下。如果敌人误判一次，海峡将成为吞噬他们的死亡漩涡”，预告了将在海峡进行强硬的军事应对。申晋宇 niceshin@donga.com