三名孩子的父亲和准新郎殉职…铭记制服消防员的牺牲



13日，已故消防尉朴承元（44岁，莞岛消防署）和消防士卢泰英（30岁，海南消防署）的灵堂内，家人与同事的痛哭声未曾停歇。两名消防员在前一天全罗南道莞岛郡一处水产品工厂仓库火灾扑救过程中，因油气爆炸被困火海而殉职。有着19年经验的老消防员朴承元是一男两女三名孩子的父亲。而入职4年的卢泰英则是计划于10月结婚的准新郎。瞬间痛失挚爱家人的那份悲痛，令人连想象都不敢。



起火地点是工厂内用于存放海带的一层冷冻室。当时一名外籍劳工正用喷灯清除冷冻室地面环氧涂层。上午8时38分左右接到火灾报警后，消防员们出动并在9分钟内控制了火势，但余烬复燃，二次扑救展开3分钟后，随着“砰”的一声爆炸，猛烈火焰腾起。朴承元与卢泰英最终未能逃出。消防部门推测，密闭仓库内积聚的油气发生爆炸，引发火势瞬间蔓延的“闪燃”现象。2020年导致38人死亡的京畿道利川物流中心施工现场也是因油气爆炸造成大规模伤亡。



故乡在莞岛的朴承元平日里每当危险火场总是一马当先，被同事们称为“真正的英雄”。身穿丧服守在灵堂的幼小子女让同事们最终痛哭失声。卢泰英本是急救队员，因出动人力不足被调派参与灭火。同事们称卢泰英是个从不推脱、勤恳积极的伙伴。灵堂内，他的母亲哽咽道：“才刚满三十啊……”



虽然调查仍在进行，但对于在冷冻仓库这类密闭空间使用火源时是否采取适当安全措施一事必须查清。首先，工厂作业时“两人一组”的原则并未遵守。油气爆炸可能性高的冷冻仓库火灾，是消防员们忌讳进入的场所。对于此类高风险火灾扑救手册是否得到遵守亦需检查。此外，由于地方消防署长期人力不足，身为急救队员的卢泰英也被抽调参与灭火。他的父亲嘱托道：“请不要再让这种事情发生。”仅今年一年已有三名消防员殉职。必须彻底复盘，防止作为社会安全网的消防员们的牺牲白白付出，杜绝悲剧重演。

