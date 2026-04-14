“‘Bang Bang Bang’出道20周年，现在才开始”…G-Dragon、太阳、大声以完整阵容回归上演科切拉首秀

“科切拉，What’s up！”组合BigBang在世界最大音乐节“科切拉谷音乐艺术节”舞台上拉开了20周年活动的序幕。成员G-Dragon（权志龙）、太阳（东永裴）、大声（姜大声）以BigBang之名登上正式舞台，是时隔9年之举。BigBang于当地时间12日下午在美国加利福尼亚州印第奥举行的科切拉“户外剧场”舞台登台，进行了约1个小时的单独演出。户外剧场是科切拉第二大的主舞台。BigBang曾于2020年列入科切拉演出阵容，但因新冠疫情全球大流行影响活动取消而未能登台，时隔6年演出终得成行。2024年在日本大阪京瓷巨蛋举行的“2024 MAMA颁奖礼”上，G-Dragon进行回归舞台时，太阳和大声曾带来伴唱舞台，但以BigBang之名登台尚属2017年“Last Dance巡回演唱会”以来的首次。当天，BigBang呈现了浓缩其音乐旅程的歌单。三位成员在持旗手之间登场，以《Bang Bang Bang》点燃气氛。从《Fantastic Baby》到《Sober》的热门歌曲连唱，令欢呼声愈发高涨。此后在《只有眼泪的傻瓜》、《Loser》，以及改编为抒情版本的《一天一天》和《谎言》中，大声与太阳扎实的唱功尤为突出。演出中段，接连上演凸显成员个性的个人曲目。太阳以《Ringa Linga》、G-Dragon以《Power》掌控舞台后，二人合作曲《Good Boy》亦流畅演绎。随后，大声以《限度超出》和《看我，贵顺》展现出在科切拉首次演唱“K-Trot”的气魄。此后，《Home Sweet Home》、《Bad Boy》等多样曲目接连上演。以“三人完整阵容”登台的成员们感触颇深。太阳表示：“这个舞台对我们意义重大。感谢大家与我们共度时光。”大声说：“我会带走无法忘却的记忆。让我们今年创造更多无法忘却的回忆。”G-Dragon亦言：“BigBang的20周年现在才开始。”去年G-Dragon曾在个人专辑《Übermensch》演唱会上表示：“BigBang迎来20岁，正构思一场虽显惊人却性感的成人礼。”预告了组合活动。对于BigBang此次活动，前成员的参与与否也备受关注。但因“Burning Sun事件”退队的胜利，以及因大麻吸食争议退出的T.O.P均未同行。T.O.P最近时隔13年发行了个人专辑。BigBang将于19日再次登上科切拉舞台。史智媛记者 4g1@donga.com