黄仁泰裁判从新赛季开始将升格为NBA专职裁判. October. 12, 2023 09:57. by 金培中 wanted@donga.com. 作为韩国人首次站上美国职业篮球（NBA）常规赛球场的黄仁泰裁判（44岁•照片•音译）将从新赛季开始作为专职裁判踏上NBA球场。 NBA官方11日表示，将黄裁判人升格为专职裁判。在2023~2024赛季开始之前，公布了74名专职裁判，其中就包括黄裁判。NBA裁判开发•训练部门副会长蒙蒂•麦卡森表示：“很高兴接纳黄裁判为专职裁判。他取得了卓越的成绩，获得了成为NBA常规赛裁判的资格。” 黄裁判从2004年担任大韩民国篮球协会裁判开始，从2008年到2019年担任KBL裁判，包括季后赛在内共执法吹了466场比赛。作为国际篮球联盟（FIBA）的裁判，他还执法吹了2016年里约热内卢奥运会女子篮球决赛。 2020年1月，黄裁判受到NBA邀请参加裁判培训项目，前往美国，从2021~2022赛季开始，黄裁判作为NBA二级联赛G联赛（发展联盟）的裁判积累了经验。去年10月31日，他担任了休斯敦火箭队和菲尼克斯太阳队的常规赛比赛副裁判，成为了首位韩国NBA裁判。当时作为非专职裁判，他在包括7场NBA比赛在内的G联赛、美国女子职业篮球（WNBA）比赛中执法吹哨。黄裁判暂时还将执法吹G联赛的比赛。美国ESPN解释说：“对于未满4年的裁判来说，这是义务。”

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