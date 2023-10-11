戈尔丁教授：“韩国只有改变企业文化才能解决低出生率问题”. October. 11, 2023 10:24. by 李清娥记者 clearlee@donga.com. 因研究女性在劳动市场内的不平等问题而单独获得今年诺贝尔经济学奖的美国哈佛大学教授克劳迪娅•戈尔丁（77岁•照片）9日（当地时间）在获奖感言中表示：“持续的性别差距仍然是一个问题。”在同一天举行的记者招待会上，她提到了韩国的低出生率，并指出：“老一代、男性、企业文化等都应该发生变化。” 戈尔丁教授当天在接受《美联社》采访时表示：“对于为了理解（男女工资）差距仍然很大而努力的人来说，非常重要”，并诊断说，虽然女性的大学及高中毕业率比男性高很多，但在劳动市场上性别差异仍然存在。 另外，戈尔丁教授认为男女工资差距的原因是生育和养育，对此女性承担了更多的负担。另外，她还提到了在加班和周末工作等方面支付很多钱的美国企业文化。由于男性专注于工作和妻子专注于养育的家庭较多，因此性别工资差距不会缩小，为了解决这一问题，需要社会层面的照顾作为后盾。 同一天，戈尔丁教授在哈佛大学记者会上被问到有关韩国低出生率的提问时表示“韩国的出生率为0.86名”，并立即提到了以去年第一季度（1~3月）为基准的合计出生率指标等，表现出了相当大的关注。 她接着说：“社会似乎跟不上时代的变化。20世纪后半期，像韩国一样经历快速变化的国家很少”，“美国经历了更长时间的变化，上一代能够适应新一代带来的变化，但韩国和日本等国家适应的余力较小。” 低出生率并不是单纯的特定家庭问题，而是职场和企业文化需要改变的事案。她表示：“因为要教育对自己的‘儿子’产生影响的老一辈大人，所以很难在短期内改变低出生率”，并强调说，老一辈和男性的认识需要改变。 戈尔丁教授是继美国印第安纳大学教授埃莉诺•奥斯特罗姆（2009年）、哈佛大学教授埃斯特尔•杜弗洛（2019年）之后的第三位女性诺贝尔经济学奖获奖者。前两位与男性共同获奖，而女性单独获得诺贝尔经济学奖，此次戈尔丁教授的获奖尚属首次。

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