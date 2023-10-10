金孝周以“Wire-to-wire”冠军实现赛季首胜，夺LPGA总计第6胜……向“薇尔奖”也迈出一大步. October. 10, 2023 08:03. by 金正勋记者 hun@donga.com. 金孝周（28岁）在美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛上以“Wire-to-wire（从第一轮一直领先到最后一轮）”冠军装饰了本赛季的首场胜利，同时也是LPGA赛场个人总计第6个冠军。 9日，在美国得克萨斯州科勒尼（The Colony）的老美国高尔夫俱乐部（71杆）举行的LPGA巡回赛星座LPGA赛最后一轮第4轮比赛上，金孝周抓下4个小鸟球，吞下2个柏忌，打出了低于标准杆2杆共69杆的成绩。金孝周的最终成绩为低于标准杆13杆的共271杆，以4杆优势领先排在并列第2位的比安卡•帕丹-加南（菲律宾）和阿塔雅•提提库（泰国），登上了冠军宝座。这是继去年4月的乐天锦标赛后，她时隔1年零6个月再次夺冠。获得27万美元（约3.6亿韩元）冠军奖金的金孝周在LPGA巡回赛出道后，赛季奖金首次突破了200万美元大关（201.4978万美元•约27亿韩元•第6位）。 金孝周在乐天锦标赛夺冠后，去年仅第3名就拿到了3次。在今年出战的比赛上，她在占一半的8个比赛中进入前10名，获得了2次亚军和1次季军，击球感非常好，但却始终与冠军奖杯擦肩而过。但是，当天她凭借出道后的首个Wire-to-wire冠军，终于解开了长久以来的渴望。金孝周说：“今年成绩还不错，但没能夺冠，一个人苦恼了很久。在今年结束之前，我特别想夺冠，今天终于实现了这个目标，我感到很幸福”，“虽然连续四天保持好成绩也很好，但比起Wire-to-wire夺冠，以‘冠军’收尾真的很重要。” 另外，金孝周凭借当天的冠军，向LPGA巡回赛赛季平均最低杆数奖“薇尔奖”的获奖又迈进了一步。目前，金孝周以69.67杆的平均杆数力压提提库（70.02杆）位居第一。金孝周表达了自己的抱负：“今年的目标是获得冠军和最低杆数奖”，“既然获得了冠军，现在想获得最低杆数奖。”最低杆数奖被评价为，比起多胜或奖金王，更注重实际实力的标准。 金孝周为了参加从19日开始在京畿道坡州市西原希尔斯高尔夫俱乐部举行的LPGA巡回赛BMW女子锦标赛，计划于近期回国。由于当天金孝周的夺冠，韩国选手们实现了LPGA巡回赛两周连续夺冠和赛季第4胜。

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