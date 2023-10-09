名导吕克•贝松：“韩国毫不畏惧地制作电影”. October. 09, 2023 08:14. by 崔智善 aurinko@donga.com. “韩国从10年前开始就是全球电影业界最活跃的地方。以前法国在电影界扮演的角色现在由韩国扮演。” 带着新作《DogMan》来到第28届釜山国际电影节（BIFF）的吕克•贝松导演（64岁•照片）在釜山海云台区电影振兴委员会7日举行的记者会上对韩国电影界做出了上述表示。 他补充说：“感觉韩国电影每年都会得到更多的力量和向上发展”，“特别是年轻导演们正在饶有兴趣地观看韩国电影界跃进的样子。”对于韩国电影强势的原因，他表示：“韩国毫无畏惧地制作电影。这就是优点。” 《DogMan》是曾执导《这个杀手不太冷》（1995年）、《第五元素》（1997年）等经典作品的贝松导演时隔4年推出的作品。该片讲述了幼年时期被关在父亲饲养斗犬的铁窗里长大的道格拉斯（卡赖伯•兰德里•琼斯），一个小时候受到虐待长大的孩子长大成人后如何作为人类守护尊严的故事。在引人注目的动作中，也包含了对人道主义的反省。贝松导演说：“我们都感到痛苦的事实将人们联系在一起。我经常会问人们如何从痛苦中摆脱出来。” 影片受到BIFF开放影院单元邀请，于6日在釜山海云台区电影殿堂露天剧场上映。贝松导演说：“电影结束后过了20分钟左右，看到1000多名观众一动不动地坐在座位上，感到非常高兴。十分感谢韩国观众。”

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