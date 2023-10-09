距离世博会举办地投票D-50……韩国政府：“试图最后阶段扭转局面”. October. 09, 2023 08:14. by 李相宪记者 dapaper@donga.com. 韩国政府、釜山市和经济界在决定“2030世界博览会”举办地50天前，将展开“最后的申办冲刺”。韩国政府承认与竞争对手沙特阿拉伯相比正在苦战，但认为有可能“翻盘”，计划从本月开始在举行国际展览局全体大会的法国巴黎集中进行申办外交战。国际展览局全体大会将于11月28日在巴黎举行，将由182个成员国投票选出世博会举办地。 韩国政府高层相关人士8日在接受《东亚日报》的电话采访时表示：“虽然准确的投票结果扑朔迷离，但由于我们的申办活动开始较晚，沙特阿拉伯将处于领先地位。也有观察人士认为，如果不能获得三分之二以上（122票）的选票，就会进行第二轮投票，如果我们到时候吸收意大利的支持票，结果可能会有所不同。”目前，釜山和沙特阿拉伯利雅得、意大利罗马正在展开竞争。虽然釜山领先于罗马，但相比利雅得处于劣势，如果在决赛投票时拉过来第一轮投票中支持罗马的票，则有可能逆转。 因此，政府制定了以下战略：在剩下的时间里，通过申办外交战，集中说服在第一次投票时很有可能支持意大利的欧洲国家，并吸收他们的选票。据悉，韩国国务总理韩德洙当地时间9日出席在巴黎举行的“2030釜山世界博览会研讨会”并展开申办活动，也是出于上述考虑。尹锡悦总统上个月为出席联合国大会而访问美国纽约，与41个国家举行双边会谈，为申办世博会釜山展开了全力战。 韩国政府为了应对沙特的“石油资金”攻势，计划向发展中国家等强调韩国的新再生能源技术及资源开发技术、传授经济增长经验等，并呼吁给予支持。总统未来战略企划官张成民（音）表示：“世界想知道的正是大韩民国快速经济增长的秘诀。我们将与国际社会共享相当于捕鱼方法的这种经验。”

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