三冠王金宇民-林诗贤分别当选韩国亚运代表团男女MVP. October. 09, 2023 08:14. by 杭州=姜东雄记者 leper@donga.com. 历时16天的第19届杭州亚运会于8日落下帷幕。前一天，韩国男足战胜宿敌日本，首次实现亚运三连冠，包括最后时刻追加的金牌在内，本届亚运会韩国代表团共获得42枚金牌、59枚银牌、89枚铜牌，综合排名第三。在金牌数上处于劣势的韩国继2018年雅加达-巨港大赛之后，连续两届将第二名拱手让给了日本（52金、67银、69铜）。在奖牌总数方面，韩国（190枚）稍稍领先于日本（188枚）。在5年前的亚运会上，韩国的奖牌总数比日本少了28枚。本届大赛的第一名是东道主中国（201金、111银、71铜）。中国代表团从1982年新德里亚运会开始已连续11次登上金牌榜第一的宝座。 韩国代表团虽然未能达到本届亚运会的最大目标—夺取50枚金牌，但在游泳项目上获得6枚金牌，创下了历史最高纪录，为明年的巴黎奥运会增添了希望。这是韩国游泳队在亚运会上首次获得比日本（5枚）更多的金牌。同样获得6枚金牌的击剑也让人对巴黎奥运会充满了期待。金宇民（游泳）和林诗贤（射箭•以上人名音译）被选为本次大赛韩国选手团男女最优秀选手（MVP）。两位选手双双成为三冠王。这是继崔允喜（1982年）、朴泰桓（2006年、2010年）之后，韩国游泳选手第三次获得亚运会三冠王。而在射箭项目上，自1986年首尔亚运会后，时隔37年首次出现了三冠王。 第20届亚运会将于2026年9月在日本爱知县名古屋举行。

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