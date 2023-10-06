“青瓦台前路跑道”成为新名胜……1.1万名马拉松选手秋季跑在首尔市中心. October. 06, 2023 08:57. by 任寶美 bom@donga.com. “2023首尔跑步大会”（由首尔市、东亚日报社共同主办）将于8日上午8时在首尔市中心举行。 1.1万多名大师级马拉松选手将从清溪广场前的世宗大路出发，跑经过青瓦台、光化门、崇礼门等首尔代表性名胜的半程马拉松和11公里路线，展开秋季马拉松庆典。半程马拉松绕着清溪川循环跑，11公里路线是绕清溪川跑一段区间，终点设在首尔广场旁的武桥路。今年与去年不同，10公里路线实际路程为11公里。但是正式比赛成绩可以同时得到11公里和10公里两个部门的认证。 今年首尔跑步大会的最大特点是女性参加者约3300名，比去年增加了30%以上。特别是其中20、30多岁的参加者占70%，这表明喜欢跑步的年轻女性正在持续增加。从去年开始更换的路线也吸引了女性参赛者。大赛组委会表示：“从去年开始，改为朝青瓦台和光化门方向奔跑的路线，女性参赛者奔跑时，在名胜拍照上传到SNS（社交网络服务）等，非常受欢迎。”今年首尔跑步大会从7月份开始报名，不到一天就因参赛人数限制（1.1万名）而结束，很多人因没能报上名而感到遗憾。 首尔跑步大会由几乎没有山坡的平坦路线构成，是10多岁到70多岁男女老少都喜爱的比赛。今年，年龄最大的参赛者高在德（79岁）和最年轻的参赛者李素律（9岁）也将展开跨越70年岁月的比赛。 大会组委会为了防止混乱，将物品保管所按路线分开运营。半程马拉松参赛者必须在上午7时30分之前将所有物品存放在首尔市厅旁的韩国新闻中心前的物品保管所，然后前往出发等候线。11公里路线参加者则必须使用位于市政府前首尔广场的物品保管所。 出发前将与“迪桑特韩国”训练师一起进行热身运动体操。跑完全程者结束比赛后，还可以参加在首尔广场设置的迪桑特活动展位举行的赠品活动和迪桑特跑鞋体验活动。

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