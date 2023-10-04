金明洙6年来从未提出过少数意见……“表现出明显的进步倾向”. October. 04, 2023 08:05. by 金自贤记者、张恩智记者 zion37@donga.com、eunji@donga.com. 据悉，9月24日卸任的前大法院院长金明洙（照片）在任期内在大法院最高判决机构“全体合议”中表现出明显的进步倾向。此外，在任6年期间，他一次也没有提出过少数意见。 《东亚日报》日前得到李容勋、梁承泰、金明洙等三名大法院院长在任时期的2006年3月到今年7月为止的325件全体合议判决，与首尔大学媒体信息系韩圭燮教授领导的团队（Polllab）一起进行全面分析，得出了上述结果。韩圭燮团队用美国联邦大法官分析方法计算得出的判决倾向指数，负值相当于进步，正值相当于保守。包括3名大法院院长在内，参与分析的大法官共有50人。 金明洙的判决倾向指数为-0.268，其进步倾向在50人中排名第17位。与李容勋（0.063，第25位）、梁承泰（0.257，第34位）相比，进步色彩更加明显。金明洙提请任命的大法官的平均指数也是-0.236，进步倾向很强。李容勋和梁承泰提请任命的大法官的平均指数则分别为0.08和0.231。特别是金明洙与进步倾向法官研究会出身的卢正熙（音，韩国法研究会）、金尚焕（音，国际人权法研究会）大法官的意见一致率达到了80%以上。 此外，金明洙在2017年就任后的首次记者招待会上表示，“认为身为大法院院长就不能参与少数意见，是不合适的”，但实际上他在结束任期时没有提出过任何少数意见。法院相关人士表示：“随着进步倾向的大法官成为多数，似乎没有必要提出少数意见。” 据分析，金明洙任期内大法官之间的协议有所减少。金明洙任期间全员一致判决的比率为14.7%，还不到梁承泰任期内（33.6%）和李容勋任期内（36.8%）的一半。

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