以市场为敌的结果……崩溃的信任由谁来负责？. October. 03, 2023 08:29. . “现在买房子的不是刚需者。投机势力正在引起价格的不安。” “首都圈的住宅供应很充足。现在只是低利率导致的‘假需求’起作用而已。” 在文在寅政府时期，与公务员们见面询问房地产政策时，一定会出现这样的回答。不管是因为低利率还是投机势力，有人正在以更高的价格购买房子，因此导致房价上涨，这在当时是严峻的现实。但是，这种似乎否定现实本身的回答，不止一次地让人感到郁闷。 最近看到监查院公布的当时房地产统计监查结果，想起了当时的“集体否定现实”。当时认为，这种否定现实的行为是明知自己的失误和错误，却不能对记者如实说的苦衷。但是根据监查结果，当时青瓦台相关人士和国土交通部的公务员们为了将这一“否定现实”变成真正的现实并使之正当化，采取了相当积极的行动。 当然，他们也会有话要说。从韩国房地产院住宅价格动向调查程序来看，作为标本的公寓很难每周进行新交易，因此规定可以考虑类似交易等来确定价格。也就是说，确实也有调查员个人见解介入的余地。据悉，在此过程中，为了确保客观性和准确性，通过内部报告等程序，除现场调查员外，第二者、第三者还可以调整价格。这意味着青瓦台和国土部参与也是这种“调整”的一环。 但重要的是，当时房地产院职员们在此过程中甚至收集证据资料进行举报，感到了压力。职员们在青瓦台、国土部、再到房地产院的等级下，每周发表一次的统计，要重新统计、分析三次并进行报告。据监查院透露，“我们这条线都要完蛋”这种不是哭诉的哭诉，以及“要搞掉（你们这一）机构和预算”的类似威胁的压力经常出现，压力应该比想象中更大。 事实上，每周公寓价格的动向，相比房价上涨百分之几，更像是用于观察房地产市场整体趋势和方向的统计。因为调查间隔太短，存在抽样调查的局限性。考虑到房地产交易申报通常在交易一个月内进行，之后也会被取消，更是如此。尽管如此，数十人多年来一直致力于提高或降低小数点一两位数。这相当于是在和没有实体的敌人进行着战斗。 房地产市场是数千、数万个交易的总和。一旦出现某种大趋势，就很难控制。即使与市场趋势作斗争，也无法获胜，而且根本就不是敌视的对象。像这样把不能成为敌人的东西当作敌人进行斗争，最终文在寅政府未能出台符合市场大趋势的政策。而且国民要承担由此带来的痛苦。如今，对统计的信任又该由谁来负责呢？我想问一下把房地产市场当作敌人的他们。

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