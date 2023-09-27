美国众议院“向乌克兰追加援助”引发预算冲突……联邦政府10月1日起或面临“关门”危机. September. 27, 2023 08:08. by 尹多彬记者 empty@donga.com. 由于美国议会明年会计年度（2023年10月~2024年9月）预算案的协商搁浅，美国财政部推测的联邦政府暂时“关门”（暂时停止业务）还有5天。随着乌克兰战争的长期化，是否追加支援成为协商的最后争论焦点。 据《纽约时报》（NYT）25日（当地时间）报道，就拜登政府要求的乌克兰追加支援预算最多将达250亿美元（约33.7万亿韩元）的问题，谈判出现了胶着状态。在美国参议院，对乌克兰的援助得到了超党派的支持，但在在野党共和党掌握的众议院，以共和党强硬派为中心，要求停止对乌克兰的援助。 部分强硬派警告说，如果本党所属的众议院议长凯文•麦卡锡与执政党民主党就支援乌克兰达成协议，将剥夺其议长职务。 自去年2月俄罗斯入侵乌克兰后，美国议会已经向乌克兰提供了1130亿美元（约152万亿韩元）规模的军事、人道主义、经济援助。乌克兰军队当天主张说，通过导弹和无人机攻击，击毙了包括俄罗斯黑海舰队司令官在内的34名军官。但有人指出，俄罗斯也将明年的国防预算中大幅增加到国内生产总值（GDP）的6%（约150万亿韩元）等，战争长期化不可避免。因此，支援乌克兰战争的西方国家也出现了裂痕。 美国联邦政府支出相关法律将于今年会计年度结束的本月30日到期。如果新预算案处理失败，从明年会计年度开始的下月1日0时开始，除必需人员外，约80万名政府相关劳动者将进入强制无薪休假。世界三大信用评级机构穆迪警告说：“关门（shut down）将对美国国家信用度产生负面影响。”

한국어