虽然朝鲜“共和国旗”因“违反兴奋剂”被禁止悬挂……但杭州城内到处飘扬. September. 25, 2023 08:59. by 李憲宰 uni@donga.com. 朝鲜在2018年雅加达-巨港亚运会后时隔5年重返国际综合体育大会，23日在中国杭州举行的亚运会开幕式上，打着“人民民主主义共和国旗”入场。当天，朝鲜代表团按照英文国家名称字母顺序，在45个参赛国中第七个进入了杭州奥林匹克体育中心体育场，旗手方哲美（拳击）和朴明元（射击）举着大型“共和国旗”引领着代表团。紧随其后的朝鲜选手手里也拿着“共和国旗”。 在此次大会上，朝鲜使用这种“共和国旗”的行为违反了世界反兴奋剂机构的规定。因为世界反兴奋剂机构在2021年10月以“朝鲜反兴奋剂机构不能满足国际标准”为由，禁止在奥运会和残奥会以外的所有国际大赛上悬挂朝鲜国旗。如果朝鲜想摆脱上述制裁，首先应该由世界反兴奋剂机构对朝鲜反兴奋剂机构等进行现场视察。但是，由于新冠疫情导致朝鲜封锁国境，未能进行视察。 因此，有媒体报道说，在今年8月在哈萨克斯坦举行的“国际跆拳道联盟世界锦标赛”上，由于朝鲜“共和国旗”被禁止悬挂，大赛主办方没有悬挂所有参赛国家的国旗。与由韩国主导的世界跆拳道联盟不同，国际跆拳道联盟是由朝鲜主导的国际跆拳道机构。 朝鲜代表团在此次杭州亚运会上并不介意世界反兴奋剂机构的规定。22日，在杭州举行的亚运会运动员村正式入村仪式上，“共和国旗”就和文莱、柬埔寨等其他国家国旗一起升起。同一天，在举行朝鲜和日本对决的乒乓球男子团体赛的赛场上，也有“共和国旗”在现场飘扬。21日，在男子足球小组赛迎战中华台北队之前，朝鲜选手还在“共和国旗”前高唱国歌。 有观察人士认为，世界反兴奋剂机构可能会向亚洲奥林匹克理事会和杭州亚运会组织委员会等追究责任。世界反兴奋剂机构方面表示：“将努力纠正（朝鲜共和国旗）相关事项。如有必要，将对不遵守规定的团体采取措施。” 杭州亚运会上悬挂朝鲜“共和国旗”的背景尚未得到确认，但有分析认为，朝鲜和中国的血盟关系可能产生了影响。朝鲜向本次大赛的17个项目派遣了185名选手，在举重、摔跤、射击、拳击等项目上被评价为具有争夺奖牌的实力。

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