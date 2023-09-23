美国高利息将持续到明年……韩国到了应对“L型长期停滞”的时候. September. 23, 2023 08:06. . 美国联邦储备委员会20日将基准利率冻结在年5.25%-5.5%。但是，年内有可能再次上调利率，加上出现高利率将维持到明年底的预测，世界经济正在动荡。包括韩国在内的大多数主要国家的股市也转为弱势。 冲击波扩大是因为美联储把今年6月提出的4.6%的明年底基准利率预测值提高到了5.1%。美联储主席鲍威尔表示：“将维持紧缩，直到确信通货膨胀稳定在目标水平为止。”由于沙特阿拉伯等产油国的减产，预计国际油价最高将上升到120美元，美国的增长率和雇佣指标呈现出较高的水平，因此平息通货膨胀需要更长的时间。 对于期待国内外经济形势在第四季度有所好转、以出口为中心的经济迅速恢复的韩国来说，这完全不是所希望的。追加上调利率或高利率长期化会减少国内外消费者的可支配收入，从而延缓景气恢复。进入本月以来，截止到20日，与去年同期相比增加9.8%、一度呈现恢复趋势的出口很有可能再次遭到牵绊。随着美元强势的深化，海外资金从韩国资本市场流出的速度也会加快。 对于国内生产总值（GDP）与家庭负债比率在第二季度以101.7%位居世界第四的韩国来说，高利息的冲击可能会更加严重。随着美国国债利率的上升，韩国银行的筹措利率正在暴涨。国内银行的住宅担保贷款变动利率也在时隔6个月后上升到了6%左右。但是随着房价呈上升趋势，因不安感借债买房的人增加，家庭负债呈激增趋势。尽管如此，韩国银行担心经济进一步恶化，对上调利率犹豫不决。 最近，经济合作与发展组织把今年世界经济增长率预测值从6月份的2.7%上调至3%，韩国经济增长率维持在1.5%。虽然明年的增长率预测为2.1%，但如果高利率、高油价到明年为止长期化，连这也岌岌可危。也就是说，跌入谷底横行的“L字型长期经济停滞”有可能成为现实。政府有必要通过可信赖的住宅供应政策平息“挖空心思筹钱”心理，对家庭负债的增加踩刹车。同时，在半导体国际需求恢复之前，要鼓励汽车、船舶等出口，并动员所有防止内需放缓的方法。

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