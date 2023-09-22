美国虽然冻结了利率，但暗示年内将再次上调利率. September. 22, 2023 08:37. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美国中央银行联邦储备制度（Fed•美联储）20日（当地时间）冻结了基准利率，但仍有可能在年内再次上调利率。特别是考虑到美国经济的强劲复苏势头和油价上涨等风险，暗示或将在更长时间内维持高利率（即higher for longer）。由于担心国内外高利率基调会长期化，韩国综合股价指数也出现暴跌。 美联储主席杰罗姆•鲍威尔当天在19日和20日举行的为期两天的联邦公开市场委员会（FOMC）例行会议结束后举行的记者招待会上表示：“为了观察紧缩政策的效果，委员会决定冻结本月基准利率，持续进行量化紧缩。”因此，美国基准利率为5.25~5.50%，与韩国的利率差距与上个月持平，最大为2.0%。 FOMC委员们的年末最终利率预测值中间值为5.6%（5.50%~5.75%），维持了6月份的预测值。这意味着，在11、12月剩下的两次FOMC会议上，至少有一次追加上调的可能性。另外，美联储将明年最终利率预测值定为5.1%（5.0~5.25%），比6月份的预测值4.6%高出0.5个百分点，暗示将长期维持5%左右的利率。 随着美国紧缩基调长期化的可能性增大，国内金融市场也受到了打击。21日，韩国综合股价指数比前一天下跌44.77点（1.75%），以2514.97收盘。KOSDAQ（创业板）也下跌22.04点（2.50%），以860.68收盘。随着美元持续走强，外汇市场也出现了动荡。当天，韩元兑美元的汇率比前一天上涨9.6韩元，以1339.7韩元收盘。

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