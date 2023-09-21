在首尔遇见的伦勃朗-莫奈-梵高……仅111天就接待了30万人次. September. 21, 2023 08:15. by 金民 kimmin@donga.com. 20日，在首尔龙山区国立中央博物馆举行的英国国家画廊名画展《巨匠的视线，面向人》的参观人数已超过了30万人。在最近举行的展览中，该展览被选为“最火热的展览”，自今年6月2日开幕以来，仅111天累计观众人数就突破了30万人次。 ● 一幅幅名作 国家画廊名画展自举办以来，平均每天有2700人参观。如果按照现在的趋势发展下去，这将是国立中央博物馆举办的特别展览中继2016年“埃及宝物展-埃及木乃伊来到韩国”（37万人）之后，参观人数最多的展览。特别是考虑到此次展览与2016年不同，全球性大流行病后限制了每场参观人数，因此备受关注。 20日，据学艺研究师鲜宥伊（音译）透露，观众们对卡拉瓦乔的《被蜥蜴咬伤的男孩》、托马斯•劳伦斯的《查尔斯•威廉•兰姆顿（红衣男孩）》反应良好。伦勃朗的《63岁的自画像》、克劳德•莫奈的《鸢尾花》、文森特•梵•高的《长草地与蝴蝶》也是人气作品。鲜学艺研究师补充说：“全体作品有50多件，每一件都是大师的作品，因此都深受大家的喜爱。” 其中《红衣男孩》是特别受韩国观众喜爱的作品。18世纪末在英国作为肖像画家权威的劳伦斯在当时达勒姆伯爵的儿子6、7岁时受委托进行了画作。这是一部展现这一时期学院画风巅峰的作品，1967年在英国被制作成邮票。画中的少年13岁因结核病去世的故事也给作品增添了朦胧感。 ● 国家画廊历史影像也引人注目 像作品一样获得好评的另一个主人公是在展示场上映的视频“英国国家画廊的开始和一幅展览”。该视频压缩了国家画廊在英国设立的故事和其作为公共美术馆的作用。 国家画廊是在法国发生市民革命后，受1793年卢浮宫成为博物馆的影响而设立的。在英国，人们也一致认为需要为所有人而不是专为王室或贵族的公共美术馆，因此议会于1824年推进了设立。 但是，与王政崩溃的法国不同，在国王和贵族仍然拥有权力的英国，王室收藏品不能强制成为公共资产。于是，购买了银行家约翰•安格斯泰因（1735~1823年）的38件藏品，并租用了他的房子建造了美术馆。此后直到1838年才搬到了如今伦敦特拉法尔加广场的建筑物。 第二次世界大战爆发时，举办“一幅展览”慰问国民的故事也很有名。德军进攻英国越来越近时，国家画廊将全部藏品搬到了设在乡村矿山的收藏库。 此后，虽然在空荡荡的美术馆举行了音乐会，但在没有画作的美术馆感到空虚的人们要求展示作品。对此，美术馆每月从乡村矿山带来一幅作品进行展示，为了观看这些作品，每天有数千人来到美术馆。该“一幅展览”上挂着的作品有3幅，在国内展示会上也展出了。克劳德•洛兰的《圣乌尔苏拉启航的海港》、保罗的《阿波罗与达芙妮》、伦勃朗的《63岁的自画像》。该展览将持续到10月9日。

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