从合唱到歌剧……首尔各处都将成为舞台. September. 20, 2023 09:35. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 中秋节前后，首尔各地将举行多种多样的秋季庆典。 首先，首尔文化财团将于23日至下月22日举行“首尔艺术节”秋季活动。艺术节是聚集首尔的代表艺术庆典，每个季节都会以赛季制推出的综合艺术庆典品牌。 23日，松坡区蚕室室内体育馆将举行今年迎来第2届的“首尔生活艺术节”。在这里可以欣赏到由200名首尔市民组成的首尔市民合唱团的开幕演出和各自治区生活艺术同好会的40组舞台。 29日至下月1日，将在钟路区清溪广场和中区首尔广场及武桥路一带举行展示野外表演艺术的“首尔街头艺术庆典”。在此期间，首尔广场一带将用巨大的气球装饰，营造出秋季庆典的氛围。 龙山区鹭得岛（Nodeul Island）将举行可以欣赏古典芭蕾和歌剧的“汉江鹭得岛古典音乐”。下月14日和15日将分别举行芭蕾舞《天鹅湖》和歌剧《塞维利亚的理发师》的演出。七岁以上的民众都可以免费观看。

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