韩总理作为政府代表将出席23日举行的杭州亚运会开幕式. September. 20, 2023 09:35. by 高道艺记者 yea@donga.com. 韩国国务总理韩德洙将出席23日举行的杭州亚运会开幕式。这是国政二号人物国务总理第二次出席在海外举行的亚运会开幕式。主管部门文化体育观光部的第二次官张美兰将与韩总理同行。 韩总理出席此次开幕式，向中方展示了韩国政府改善韩中关系的意志。韩总理19日在出入记者团座谈会上表示：“中国是近邻，彼此有着深厚的经济关系，为了互利共赢，应该好好相处”，“如果总理出席开幕式能给中国留下好印象，那是一件好事。”此前，2018年当时总理李洛渊曾出席在印度尼西亚举行的雅加达-巨港亚运会开幕式。有分析认为，那时是考虑到与共同开发国产超音速战斗机KF-21猎鹰的印度尼西亚的关系而参加的。

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