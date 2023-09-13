跳水运动员禹河蓝获得历届最多的8枚奖牌……链球选手李润哲将第六次参加亚运会，历届最多. September. 13, 2023 08:22. by 姜泓求 windup@donga.com. 韩国将有1140名选手（867名选手、273名管理人员）参加10天后开幕的杭州亚运会，是历届派遣团人员最多的一次。这比在主场举行的2014年仁川亚运会（1066人）还要多。 参加此次大赛的国家代表选手中，在亚运会上获得奖牌最多的选手是男子跳水运动员禹河蓝（25岁•人名音译•下同）。他共获得8枚奖牌获得，3枚银牌、5枚铜牌。在2014年仁川亚运会上获得1枚银牌、3枚铜牌，在2018年雅加达-巨港亚运会上获得2枚银牌和2枚铜牌。禹河蓝决心在杭州超越跳水世界最强的中国运动员，夺得个人首枚亚运会金牌。 获得金牌最多的选手是男子击剑选手具本吉（34岁）和女子自行车选手罗雅凌（33岁），各拥有5枚金牌。如果具本吉和罗雅凌在杭州亚运会上各获得两枚金牌，将创造新的纪录。在2018年的大赛上，具本吉和罗雅凌分别获得了2冠王和4冠王。游泳选手朴泰桓（34岁）等5名选手分别获得了6枚金牌。 亚运会参赛次数最多的运动员是田径男子链球选手李润哲（41岁）。从2002年釜山亚运会到此次杭州亚运会，他已连续6次登上亚运会舞台。韩国纪录（73.77米）保持者李润哲在亚运会上的最好成绩是2006年多哈亚运会上取得的第四名。年龄最大的选手是女子桥牌选手林贤，今年73岁。与年龄最小的女子国际象棋选手金莎朗（12岁）相差61岁。桥牌是以52张Trump牌决一胜负的心理体育项目。 还有一起参加亚运会的家人。攀岩运动的主教练徐钟国（50岁）和徐彩贤（20岁）是父女关系。自行车选手申东仁（29岁）和李珠美（34岁）是一对夫妇。跳水项目的金永南（27岁）、金永泽（22岁）是兄弟国家代表。田径400米选手韩世铉（29岁）和撑杆跳选手韩斗铉（29岁）是双胞胎兄弟。垒球代表队中有教练裴乃惠（38岁）和选手裴有歌（34岁）这对姐妹花。

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