韩印举行首脑会谈，决定“扩大电动汽车和氢气合作”. September. 11, 2023 08:26. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 尹锡悦总统和印度总理纳伦德拉•莫迪当地时间10日举行首脑会谈，决定扩大电动汽车和氢气等能源、宇宙开发方面的合作。世界第三大碳排放国印度将目标设定为“电动汽车转换和全球绿色氢气生产国”，拥有技术能力的韩国将印度视为“机会之地”，从而决定加强合作。 为参加G20峰会而访问印度的尹总统当天在新德里麦丹国际会展中心（IECC）与莫迪总理举行了首脑会谈，决定在信息技术（IT）、软件、通信等数码产业和电动车、氢气等绿色产业领域实现合作多元化。印度的目标是到2030年为止减少45%的碳排放，运输部门目标是“电动汽车转换”，能源部门目标是“全球绿色氢气生产•出口国”。拥有巨大内需市场和丰富劳动力的印度和韩国的电动汽车、氢气技术合作有望加快速度。总统经济首席秘书官崔相穆表示：“现代汽车集团公布了为构建印度电动汽车生态界投资3.2万亿韩元的计划”，“氢能经济最前沿国韩国和印度的合作也是非常有潜力的领域。”同时，两国首脑还决定继续合作，使象征两国军工合作的K9自行火炮（印度名为巴吉拉）第2次事业顺利进行。 据总统室透露，两国首脑认为，北韩史无前例的挑衅不仅对韩半岛，对整个国际社会的和平与稳定也是严重威胁，因此一致认为，需要国际社会的团结和坚决应对。尹总统在G20会议上表示，为了实施俄罗斯入侵后重建乌克兰的“乌克兰和平连带倡议”构想，明年将追加支援3亿美元，中长期支援20亿美元以上。

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