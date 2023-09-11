欧洲变穷后痛彻心扉的后悔. September. 11, 2023 08:24. . 法国知名媒体《世界报》派驻纽约记者最近撰写的一篇专栏文章一度成为话题。专栏的题目是《欧洲和美国的国内生产总值（GDP）差距是80%》。也就是说，美国的GDP已增长到欧洲的1.8倍。这篇专栏在《世界报》网络版上，成为浏览量最多的报道，很长时间都挂在网上。可见，看完稿子后法国人受到的冲击不小。曾几何时，欧洲是和美国一起引领世界经济的西方两大轴。 欧洲各国的GDP与美国各州相比，差距更为明显。据智库“欧洲国际政治经济中心”分析，意大利的GDP仅仅勉强领先于美国50个州中最贫穷的密西西比州。法国的GDP则居于排名48位的爱荷达州和49位的阿肯色州之间。消费品的竞争力也别无不同。欧洲制造业强国德国引以为豪的梅赛德斯-奔驰和宝马，早在很久以前就被认为已被美国特斯拉甩在身后。 经济实力也改变了文化地形。美国在欧洲的影响力进一步增大。记者20年前在巴黎停留时节，对母语尤感自豪的巴黎人，对“说英语的外国人”总是爱搭不理。可以感觉到，他们固执地认为，在法国当然要讲法语。但是现在，如果用英语搭话，碰到的法国人更多反而是“不好意思，不会说英语”。2008年法国教育工会曾主张法语优先，反对政府的“假期强化英语教育”方针。但是现在，一到放假，法国家长们会为了报名参加英语夏令营而展开激烈的竞争。 当然，经济指标并不是唯一的成功尺度。很多人认为，欧洲的福利制度和定居余件更优秀。因此，对美国人种厌恶犯罪和严重社会不平等感到不满、移民欧洲的人数反而正在增加。据欧盟统计，最近5年获得新居住资格的美国人在荷兰和西班牙分别增加了55%和13%。葡萄牙则爆增了两倍。 但是，欧洲人并不因此感到满意。因为去年2月俄罗斯入侵乌克兰后，经济急剧停滞。福利再好，如果生计问题严重，也没有用。 在这种情况下，出现了很多自我反省的声音。最具代表性的观点是，在21世纪初出现大科技时，欧洲未能敏捷地应对新技术投资。引领美国股市的苹果、谷歌开始成长的时候，欧洲没能好好推出“对抗马”。2000年，欧洲国家曾在葡萄牙里斯本举行的欧洲理事会上雄心勃勃地宣布“2010年之前将成为世界上最有竞争力和活力的知识基础经济”，但最终只是说说而已。 也有人非常后悔没能提高劳动生产效率。有人抱怨，经济学家达伦·阿斯莫格鲁10年前已在著作《国家为什么失败》中指出生产效率下降的重要性，当时就该认真倾听。他们认为，如果生产效率提高了，公司和职员的利益都会提高，从而形成更强大的经济。 对于迎来人工智能技术革命期和低生育及高龄化时代的韩国来说，应该沉重地聆听欧洲的后悔。就像欧洲与美国相比一样，韩国经常与日本相比，但经济增长率的差距正在逐渐拉大。今年第一季度（1月-3月）韩国的GDP增长率为0.3%，仅为日本（0.9%）的三分之一。但第二季度韩国和日本分别增长0.6%和1.5%，差距进一步拉大。如果按照这种趋势发展下去，韩国今年的年经济增长率有可能继1998年外汇危机之后，时隔25年再次被日本逆转。希望欧洲和美国的现实不要成为韩国的既视感。

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